К тушению пожара под Новороссийском привлекут авиацию Минобороны и МЧС

Заминированная машина взорвалась в столице Сомали городе Могадишо рядом с кафе, где посетители смотрели финальный матч чемпионата Европы по футболу, есть погибшие. Об этом сообщает телерадиокомпания Shabelle. По данным издания, взрыв привел к многочисленным жертвам.