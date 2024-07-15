К тушению пожара под Новороссийском привлекут авиацию Минобороны и МЧС

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Два вертолёта Ка-32 Минобороны РФ и Ил-76 МЧС РФ привлекут утром к тушению ландшафтного пожара под Новороссийском. Об этом сообщил оперштаб по Краснодарскому краю в своём Telegram-канале.
В минувшее воскресенье МЧС сообщило о пожаре в лесном массире около хутора Дюрсо. Затем из-за ветра огонь распространился на территорию базы отдыха «Голубая волна». После он охватил территории ещё трёх баз отдыха, откуда заблаговременно были эвакуированы посетители и персонал.
В оперштабе добавили, что с начала тушения пожара силами авиации было совершено 19 сбросов воды. Их осуществляли вертолёты Ка-32 и Ми-8.
В общей сложности в настоящее время в огнём борются свыше 250 человек, в числе которых специалисты МЧС, волонтёры, казаки и другие.
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В оперштабе добавили, что с начала тушения пожара силами авиации было совершено 19 сбросов воды. Их осуществляли вертолёты Ка-32 и Ми-8.
В общей сложности в настоящее время в огнём борются свыше 250 человек, в числе которых специалисты МЧС, волонтёры, казаки и другие.
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Анастасия Чинкова