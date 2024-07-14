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Производство и виноградники Абрау-Дюрсо находятся вне угрозы от лесного пожара

14 июля 2024, 22:54
Фото: iStock/francescomoufotografo

Фото: iStock/francescomoufotografo

Производство и виноградники Абрау-Дюрсо находятся вне угрозы от лесного пожара, разгоревшегося под Новороссийском. Об этом со ссылкой на компании сообщают РИА Новости. Инфраструктура организации расположена вдали от основного очага возгорания, говорится в сообщении.
«На данный момент инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники вне опасности, так как объекты курорта Абрау-Дюрсо и виноградарского хозяйства находятся вдали от основного очага пожара», – заявили в компании.
Однако в Абрау-Дюрсо отметили, что они находятся в тесном контакте со спасателями МЧС и местной администрации.



Ранее власти Новороссийска попросили добровольцев помочь потушить лесной пожар в районе Абрау-Дюрсо. Уточнялось, что нужны добровольцы, имеющие квадроциклы и мотоциклы класса эндуро, чтобы подвозить воду в гору.

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#лес
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Пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха
14 июля 2024, 23:02

Фото: iStock/ankarb

Пожар под Новороссийском из-за сильного ветра стремительно распространился на территорию сразу трёх баз отдыха. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что огонь охватил территорию базы отдыха «Романтик», где вспыхнули 11 строений. Отдыхающих заранее эвакуировали. В общей сложности базу покинули 176 человек, среди которых 48 несовершеннолетних.

Кроме того, огонь охватил территорию бащ отдыха «Моряк» и «Строитель».

В МЧС сообщили, что существует угроза дальнейшего распространения огня, который быстро продвигается в сторону хутора Дюрсо. Не исключена эвакуация населения.

На месте тушения пожара по поручению губернатора Кубани развёрнут оперативный штаб. К ликвидации возгорания привлечены 76 единиц техники, включая авиацию МЧС, и свыше 250 человек.

В Новосибирске в связи с ландшафтными пожарами введён режим ЧС.

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#пожар
#мчс
#краснодарский край
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#оперативный штаб
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В Крыму следователи проверяют информацию о массовом заражении детей ротавирусом
14 июля 2024, 21:23

Фото: iStock/ViktorCap

Следственный комитет России начал проверку информации о массовом заражении детей в детском лагере в Крыму. Об этом сообщает пресс-службу СК РФ в тг-канале. По предварительным данным ведомства, причиной недомогания ребят стал ротавирус.
По информации журналистов, в детском лагере Евпатории не менее 19 детей почувствовали себя плохо и обратились к врачу. Сейчас всем им оказывается медицинская помощь, уточнили в СК.

«По данному факту ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка», – отметили в следственном комитете.
Доклад о результатах проверки крымские следователи будут предоставлять председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

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CNN: силовики заметили ранившего Трампа стрелка еще до начала выступления
14 июля 2024, 21:09

Фото: iStock/zabelin

Силовики заметили стрелка, который впоследствии ранил Дональда Трампа, еще до начала выступления экс-президента. Об этом сообщает телеканал CNN. Правоохранители сочли его поведение подозрительным, когда тот находился у рамок металлоискателя.
«Стрелявший в Трампа на митинге в субботу был замечен снаружи мероприятия местными правоохранителями, которые сочли его поведение у рамок металлоискателя подозрительным», – поясняет телеканал.
Как указано в заявлении, правоохранители сообщили по радио о подозрительном мужчине и необходимости присмотреть за ним, а после эти сведения дошли и до Секретной службы. Немногим позже на вооруженного человека на крыше жаловались очевидцы.

Напомним, 13 июля американский политик, кандидат в президенты США Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. На близлежащей крыше обосновался стрелок, который произвёл выстрел в Трампа. Кто был тем самым стрелком, кто заказал покушение и можно ли было его предотвратить разбиралась редакция «Радио 1».

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В результате стрельбы на митинге Трампа погиб 50-летний мужчина
Губернатор Пенсильвании Шапиро: на митинге Трампа погиб 50-летний мужчина
14 июля 2024, 19:59

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

Мужчина в возрасте 50 лет погиб в результате стрельбы на встрече кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщил губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. По его словам, погибший хотел «защитить свою семью».
Глава штата призвал власти США «снизить градус политической дискуссии и быть выше ненавистнической риторики», пресс-конференцию транслировал телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что винтовка, из которой в Трампа стрелял нападавший Томас Крукс, законно приобретена его отцом.

Кроме того, фотограф издания The New York Times Дуг Миллс мог заснять пулю, которая прошла в миллиметрах от головы республиканца. Однако, по словам экс-сотрудника ФБР Майкла Харригана, на фото боеприпас летит ниже, чем было бы необходимо. Вместе с тем Харриган заметил, что этот момент несущественен, ведь Крукс сделал несколько выстрелов.

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Мать 9-летнего мальчика, чье тело нашли на помойке в Перми, обвиняют в убийстве
14 июля 2024, 19:57

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

Матери 9-летнего мальчика, тело которого нашли внутри чемодана на помойке в Перми, предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщает управление СК РФ по Пермскому краю. Своей вины 34-летняя женщина не признала.
«Следственными органами Следственного комитета России по Пермскому краю 34-летней жительнице города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ: Убийство малолетнего», – указано в сообщении СК.
По информации ведомства, женщина задушила своего сына в ночь с 11 на 12 июля в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми, после чего порезала его тело, затолкала в чемодан и выбросила на помойке в Ленинском районе города.

Ранее сообщалось, что подозреваемую поймали накануне, 13 июля, после распространения ориентировок на ее розыск.

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#пермский край
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Выяснилось, когда будут результаты расследования о повреждении газопровода Balticconnector
STT: итоги расследования повреждения газопровода Balticconnector сообщат осенью
14 июля 2024, 19:37

Фото: iStock/guteksk7

Итоги расследования повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией сообщат осенью. Об этом со ссылкой на старшего следователя Центральной криминальной полиции Ристо Лохи сообщает агентство STT.
«Наше расследование продвинулось вперед, и мы сотрудничаем с китайцами. На данном этапе дополнительной информации нет. Осенью можно будет рассказать что-то новое», – заявил Лохи.
Газопровод на дне Финского залива, соединяющий Финляндию и Эстонию, остановили 8 октября 2023 года, когда оператор обнаружил утечку. Как выяснилось позже, на трубе обнаружили повреждение, причиной которого стало внешнее воздействие. Вместе с газопроводом пострадали два кабеля связи.

Изначально все подозрения сводили к России и грозили закрыть Балтийское море для всех российских судов, несмотря на заявления Кремля, опровергающие какую-либо причастность к ЧП.

Однако от подозрений в сторону России отказались лишь после того, как по предварительным данным стало ясно, что в повреждении газопровода скорее всего виновно китайское судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

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ABC News: оружие, из которого стреляли в Трампа, купили законным путем
14 июля 2024, 19:34

Фото: istockphoto/artas

Винтовку, из которой стреляли в кандидата в президенты США Дональда Трампа, приобрели законным путем. Об этом сообщили журналисты телеканала ABC News, ссылаясь на своих информаторов.
«Следы винтовки ведут к отцу подозреваемого, оружие было приобретено законно», — говорится в сообщении.

Покушение на Трампа произошло в минувшую субботу, 13 июля, когда политик выступал перед избирателями в Пенсильвании. Охрана и полиция прикрыли республиканца, а нападавший Томас Крукс был ликвидирован.

Эксперты заявляли, что произошедшее может привести к третьей мировой войне. Кроме того, Трампу выразили сочувствие. Президент Джо Байден, по его словам, молится за своего политического оппонента, председатель КНР Си Цзиньпин передал утешительные слова через МИД.

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Мэр Кравченко: в Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
14 июля 2024, 19:20

Фото: iStock/gorodenkoff

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, начата эвакуация отдыхающих из двух баз отдыха, которые находятся в зоне угрозы распространения огня. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем тг-канале. По его данным, в тушении пожара участвуют 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет.
«На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров», – написал мэр.
Власти подготовили автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха – «Моряк» и «Романтик». По предварительным данным, из них уже эвакуировали 130 детей.

«Предварительная площадь горения 22 Га», – добавил Кравченко.
Ранее сообщалось, что мэр Кравченко призывает людей отказаться от поездок в район Сухой щели, чтобы не мешать движению техники спасателей, которые участвуют в тушении лесного пожара.

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В Черкасской области сотрудник полиции поджег два трансформатора
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#человек
#чс
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#режим
#пожар
#лес
#краснодарский край
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В Черкасской области сотрудник полиции поджег два трансформатора
14 июля 2024, 18:59

Фото: iStock/PamWalker68

В Черкасской области украинский полицейский поджег два трансформатора. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что злоумышленник совершил поджог двух трансформаторов: один находился в поселке Кочержынци, а второй — в поселке Максимовка. Они обеспечивали электричеством указанные населенные пункты.

Полицейский был задержан спустя несколько часов после совершения преступления. В настоящее время он находится под стражей. Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя девушка поджарила сосиски на Вечном огне. Возбуждено уголовное дело.

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