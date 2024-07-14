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Производство и виноградники Абрау-Дюрсо находятся вне угрозы от лесного пожара, разгоревшегося под Новороссийском. Об этом со ссылкой на компании сообщают РИА Новости. Инфраструктура организации расположена вдали от основного очага возгорания, говорится в сообщении.
«На данный момент инфраструктура Центра туризма, а также производственные помещения и виноградники вне опасности, так как объекты курорта Абрау-Дюрсо и виноградарского хозяйства находятся вдали от основного очага пожара», – заявили в компании.Однако в Абрау-Дюрсо отметили, что они находятся в тесном контакте со спасателями МЧС и местной администрации.
Ранее власти Новороссийска попросили добровольцев помочь потушить лесной пожар в районе Абрау-Дюрсо. Уточнялось, что нужны добровольцы, имеющие квадроциклы и мотоциклы класса эндуро, чтобы подвозить воду в гору.
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