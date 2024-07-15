С баз отдыха в районе Дюрсо эвакуировали более 500 человек из-за лесного пожара

Более 500 человек эвакуировали с шести баз отдыха в районе хутора Дюрсо из-за лесного пожара под Новороссийском. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем тг-канале. Людей вывезли с турбаз «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник», заявляют власти.