С баз отдыха в районе Дюрсо эвакуировали более 500 человек из-за лесного пожара

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Более 500 человек эвакуировали с шести баз отдыха в районе хутора Дюрсо из-за лесного пожара под Новороссийском. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем тг-канале. Людей вывезли с турбаз «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник», заявляют власти.
«Более 500 человек эвакуировано из баз отдыха в хуторе Дюрсо под Новороссийском из-за пожара», — говорится в сообщении оперштаба.На данный момент используется пока только один из ПВР в селе Абрау-Дюрсо, в котором разместили 25 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой. Еще три пункта временного размещения на 400 человек подготовили в школе села Глебовского, на базе еще одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо.
«Огнем по состоянию на 23:00 охвачено 62 гектара. Борьба с ним продолжается», – добавили в оперштабе.Читайте также:
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