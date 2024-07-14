Пожар под Новороссийском перекинулся на три базы отдыха

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Пожар под Новороссийском из-за сильного ветра стремительно распространился на территорию сразу трёх баз отдыха. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что огонь охватил территорию базы отдыха «Романтик», где вспыхнули 11 строений. Отдыхающих заранее эвакуировали. В общей сложности базу покинули 176 человек, среди которых 48 несовершеннолетних.
Кроме того, огонь охватил территорию бащ отдыха «Моряк» и «Строитель».
В МЧС сообщили, что существует угроза дальнейшего распространения огня, который быстро продвигается в сторону хутора Дюрсо. Не исключена эвакуация населения.
На месте тушения пожара по поручению губернатора Кубани развёрнут оперативный штаб. К ликвидации возгорания привлечены 76 единиц техники, включая авиацию МЧС, и свыше 250 человек.
В Новосибирске в связи с ландшафтными пожарами введён режим ЧС.
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Кроме того, огонь охватил территорию бащ отдыха «Моряк» и «Строитель».
В МЧС сообщили, что существует угроза дальнейшего распространения огня, который быстро продвигается в сторону хутора Дюрсо. Не исключена эвакуация населения.
На месте тушения пожара по поручению губернатора Кубани развёрнут оперативный штаб. К ликвидации возгорания привлечены 76 единиц техники, включая авиацию МЧС, и свыше 250 человек.
В Новосибирске в связи с ландшафтными пожарами введён режим ЧС.
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Анастасия Чинкова