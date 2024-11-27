«К вам пожаловал маньяк»: мужчина ограбил секс-шоп в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае мужчина, вооруженный ножом, зашел в секс-шоп и украл оттуда четыре фаллоимитатора. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, вооруженный грабитель зашел в магазин интимных товаров и потребовал продавца выдать ему резиновые члены. Взамен он пообещал, что с ней все будет в порядке.
Всего он украл четыре фаллоимитатора общей стоимостью порядка 17 тысяч рублей. Грабителя быстро задержали. Объяснить свои действия он не смог, мотивируя это тем, что не помнит момент ограбления.
Ранее сообщалось, что житель Московской области, вооруженный топором, ограбил пиццерию в ТЦ в деревне Белая Богородского городского округа.
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Всего он украл четыре фаллоимитатора общей стоимостью порядка 17 тысяч рублей. Грабителя быстро задержали. Объяснить свои действия он не смог, мотивируя это тем, что не помнит момент ограбления.
Ранее сообщалось, что житель Московской области, вооруженный топором, ограбил пиццерию в ТЦ в деревне Белая Богородского городского округа.
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Элина Позднякова