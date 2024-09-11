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Мэра бразильского города засняли во время секса втроем перед выборами

11 сентября 2024, 05:30
Фото: istock/Mukhina1

Фото: istock/Mukhina1

Мэр города Минасу в штате Гояс, 63-летний Карлос Альберто Лерейя, оказался в центре скандала после того, как в сеть попало видео, на котором он, предположительно, занимается сексом с двумя женщинами. Об этом сообщает Daily Star.
Скандальное семиминутное видео было обнародовано перед выборами. На нем человек, похожий на Лерейю, принимает участие в групповом акте, который был снят скрытой камерой, предположительно спрятанной под мебелью. Полицейское расследование подтвердило, что запись не подвергалась редактированию.

Видео впервые появилось во время предвыборных дебатов, когда соперник Лерейи, Роджер Сеабра, продемонстрировал его на публике. В ответ на это Лерейя назвал действия оппонента бесчеловечными и бесстыдными, потребовав сосредоточиться на обсуждении вопросов благоустройства города.



Ранее подобные скандалы с политиками привлекали внимание, как в случае с министром культуры Италии Дженнаро Санджулиано, чьи компрометирующие материалы также были обнародованы бывшей любовницей.

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#видео
#человек
#запись
Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога России
ТАСС: Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога России Брюна
11 сентября 2024, 05:51

Фото: istock/Alexey Krukovsky

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, который обвиняется в особо крупном мошенничестве при закупке медицинских изделий для Московского научно-практического центра (НПЦ) наркологии.
На данный момент не уточняется, какие конкретно объекты недвижимости попали под арест. Также арестовано имущество других фигурантов дела, включая Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева. Об этом сообщает ТАСС. У Якушева под арест попали квартира, четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания.

Брюн и Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Изначально их обвиняли в хищении 20 миллионов рублей, однако вскоре к делу присоединились еще трое фигурантов, а сумма предполагаемого ущерба возросла до почти 140 миллионов рублей. В июне 2023 года суд продлил их домашний арест.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели обыски в Управлении собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Посещение силовиков коллег-правоохранителей закончилось задержанием подполковника полиции, одного из руководителей главка.

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#суд
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#имущество
#квартира
#фсб
#сотрудники
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Мигрант-педофил похитил двух мальчиков и спрятал на ферме в Подмосковье
В Подмосковье задержали мигранта за растление детей соотечественников
10 сентября 2024, 21:49

Фото: СУ СК по Рязанской области

Подозреваемый в педофилии мигрант из ближнего зарубежья скрывался на ферме в Подмосковье. Об этом сообщает 10 сентября ГУ МВД России по Московской области. Мужчина увез в неизвестном направлении двух мальчиков.
По данным следствия, 38-летний мигрант похитил детей и спрятал в строительном вагончике на территории животноводческой фермы в деревне Аксенки Богородского городского округа.
«Оперативники МУ МВД России «Ногинское» задержали злоумышленника и освободили детей», – говорится в сообщении.

Задержанный уже во всем сознался, на допросе он рассказал, что украл детей своих соотечественников, с которыми совместно снимал дом в Ряжске Рязанской области.



На видеозаписи с допроса, мужчина рассказывает, что между ним и двумя мальчиками была интимная связь.
«На улице, в лесу, дома тоже было», – рассказывает задержанный.

Как сообщает СУ СК по Рязанской области, гражданин Узбекистана совершал преступления против половой неприкосновенности двух малолетних соотечественников с мая по 2 сентября.
«В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение», – сообщает СК.
Сейчас мужчине вменяют статьи 132 и 135 УК – насильственные и развратные действия в отношении малолетних. Точный возраст детей не сообщается. Исходя их пунктов статей, мальчикам еще не исполнилось 14 лет.

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Жильцы уцелевших квартир многоэтажки в Раменском вернулись домой
10 сентября 2024, 21:46

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Жильцы дома на Высоковольтной улице в подмосковном Раменском вернулись в уцелевшие квартиры. По словам людей, домой их начали пускать ближе к вечеру.
«Сейчас в помещениях горит свет, обстановка вокруг многоэтажки спокойная, оцепление снято», – передаёт РИА Новости.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском БПЛА повредили два многоквартирных дома. В многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице повреждена квартира на 9-м. Погибла женщина, восемь человек пострадали.

Около 200 жильцов двух пострадавших домов находятся в пунктах временного размещения, сообщил врио главы городского округа Эдуард Малышев. Жильцов квартир, которые сегодня не смогут вернуться домой, разместят на спортивной базе «Сатурн». Власти организуют для них транспорт.

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#подмосковье
#московская область
#раменское
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#бпла
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#андрей воробьёв
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Аэропорт Жуковский возобновил работу, прерванную из-за атак БПЛА
10 сентября 2024, 21:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Международный аэропорт Жуковский в Подмосковье возобновил приём и выпуск рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Ранее там информировали, что в ночь на вторник на территории аэропорта упали обломки сбитого БПЛА, жертв и пострадавших нет.
«Жуковский возобновил работу в штатном режиме. С 21 часа он вновь принимает и отправляет рейсы. Аэропортовые службы работают в штатном режиме. Открыта регистрация пассажиров», – рассказали в пресс-службе РИА Новости.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском БПЛА повредили два многоквартирных дома. Погибла женщина, восемь человек пострадали.

Для безопасности полётов гражданских воздушных судов были введены временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.

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#дрон
#аэропорт жуковский
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На глазах у 11-летнего ребенка: За что убили высокопоставленного пермского следователя
Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве пермского следователя
10 сентября 2024, 20:15

Фото: istock / FOTOKITA

9 сентября в Перми был убит руководитель территориального следственного отдела следственного комитета по Пермскому краю полковник юстиции Евгений Серёдкин. Уголовное дело об убийстве следователя взято под контроль в центральном аппарате СК России, Александру Бастрыкину в скором времени будет представлен доклад.
В материале «Радио 1» расскажем подробности этого зверского убийства.

Убийство высокопоставленного чиновника

Поздно вечером 9 сентября преступник постучался в квартиру Середкина. Непрошенный гость набросился на хозяина дома с топором и нанес смертельные травмы.

После расправы предполагаемый убийца самостоятельно вызвал следственно-оперативную группу, дождался ее приезда и сдался полицейским.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», но уже спустя пару часов статью переквалифицировали на более тяжкую – «Убийство, совершенное с особой жестокостью». По данным источника «КП», кровавая расправа произошла на глазах 11-летнего сына следователя.

Дело расследуют в первом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю. На месте инцидента работает следственная группа из самых опытных следователей и следователей – криминалистов.

Подозреваемому в скором времени предъявят обвинение и избрана мера пресечения. Следствие планирует ходатайствовать об аресте.
Итальянка несколько раз переехала мигранта, который ограбил ее на улице
Итальянка несколько раз переехала мигранта, который ограбил ее на улице

Мотивы преступника

Следствие рассматривает как основную версию — убийство на почве ревности.

Как выяснил «КП», подозреваемый в убийстве – Алексей Г., ветеран МВД, этой весной он уволился из Специального отряда быстрого реагирования (подразделение Нацгвардии).

Известно, что подозреваемый сейчас встречается с бывшей супругой Середкина, с которой тот развелся 2 года назад. Всего у пары было трое детей, двое из них, мальчик и девочка, от Евгения. Они проживали с отцом, этого он добился через суд, что расстраивало женщину. По словам источника 59.RU, Середкин даже шантажировал женщину общими детьми.

Вероятно, Алексей решил вмешаться в конфликт и заступиться за свою избранницу.

Личность убитого

Евгений Середкин начинал карьеру с должности следователя УВД Дзержинского района Перми, затем работал оперуполномоченным отдела «К», который занимается раскрытием преступлений, связанных с информационными технологиями, также вел дела о контрафакте.
Фото: сайт СК РФ

Позже он продолжил трудиться в СК, работал в разных районах Пермского края. Затем Середкин получил повышение и возглавил следственный отдел по Свердловскому району Перми.

Бывшая коллега убитого в беседе с изданием отмечает, что Евгений был крайне грамотным экспертом.

«Буквально неделю назад я с ним общалась. В последнее время у него были проблемы с семьей, но он очень надеялся, что все разрешится, все вернется, что он снова соединится с семьей», — рассказала женщина.
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#девочка
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В Петербурге горит элитный спорткомплекс в 200 квадратов
Крупный пожар в здании элитного спорткомплекса в Петербурге тушит МЧС
10 сентября 2024, 20:04

Фото: Фотобанк Московской области

Крупный пожар в спорткомплексе в Санкт-Петербурге тушат 45 сотрудников МЧС и 10 машин спецтехники. Огонь уже распространился на площади более 200 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России вечером 10 сентября.
Огонь вспыхнул вечером на территории элитной усадьбы Sport Palace на Крестовском острове. Пламя за минуты охватило все здание, клубы черного дыма видны за несколько километров.

Само здание находится на ремонте, поэтому не эксплуатируется Был ли кто внутри в момент пожара, пока информации нет.
«С огнем на 200 квадратах борются 45 специалистов и 10 единиц техники МЧС России. Сведений о пострадавших не поступало», – сообщает МЧС.

Известно, что сообщение о пожаре поступило спасателям в 18:47. Что стало причиной возгорания, устанавливают эксперты.

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#пожар
#санкт-петербург
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Итальянка несколько раз переехала мигранта, который ограбил ее на улице
Итальянка выследила и несколько раз переехала ограбившего ее мигранта
10 сентября 2024, 19:39

Фото: istockphoto/ gorodenkoff

Итальянка выследила и несколько раз переехала на машине мигранта, который отобрал у нее сумочку. Об убийстве грабителя и последующем аресте сообщила газета Nazione.
По данным местных СМИ, жительницу города Виареджо в Тоскане ограбил мужчина с ножом в воскресенье ночью. Грабителем оказался бездомный 47-летний мигрант из Алжира. Вскоре он попал в больницу с тяжелыми травмами, от которых скончался.

После просмотра записей с камер наблюдения и задержали жертву ограбления, которой теперь грозит срок за убийство.

Оказалось, что женщина выследила своего обидчика на машине и сбила грабителя на дороге. Но этого ей показалось мало. Дама на белом внедорожнике несколько раз переехала лежавшего на дороге бездомного, затем вышла, забрала свою сумочку и уехала с места происшествия.

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#убийство
#мигрант
#фсб
#женщина
#происшествия
#италия
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ФСБ провела обыски в Службе собственной безопасности УМВД по Петербургу
10 сентября 2024, 19:33

Фото: istockphoto/Diy13

Сотрудники ФСБ провели обыски в Управлении собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Посещение силовиков коллег-правоохранителей закончилось задержанием подполковника полиции, одного из руководителей главка.
Уголовное дело было возбуждено в Следственном комитете России, сообщает сетевое издание 47news.ru. А оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы «М» регионального управления ФСБ. Это подразделение курирует правоохранительную систему.

По данным издания, расследуется дело о мошенничестве, связанном с незаконной земельной сделкой в Ленинградской области. Предполагается, что задержанный полицейский чин получил многомиллионную взятку от неназванного бизнесмена за вывод земли во Всеволожском районе региона из категории земель лесного фонда в категорию земель населённых пунктов. В настоящее время фигурантами дела являются три человека.

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#уголовное дело
#фсб
#сотрудники
#санкт-петербург
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Правоохранители обнаружили крупный схрон с взрывными устройствами в ЛНР
10 сентября 2024, 19:22

Фото: iStock/Wirestock

Сотрудники управления МВД России по Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружили крупный тайник с оружием на территории Попасной. Об этом сообщается в их Telegram-канале.
Отмечается, что сотрудники полиции совместно со специалистами из ФСБ обнаружили схрон боеприпасов на территории города Попасной. Всего было изъято более 50 тысяч боеприпасов, противотанковые мины (20 штук), гранаты (40 единиц) и запалы гранатомёта также в количестве 40 штук.

В настоящее время правоохранители проводят следственные мероприятия по факту обнаружения тайника в соответствии с законодательством России. Боеприпасы были переданы специалистам из Минобороны РФ.

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#фсб
#взрывчатка
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