Мэра бразильского города засняли во время секса втроем перед выборами

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Мэр города Минасу в штате Гояс, 63-летний Карлос Альберто Лерейя, оказался в центре скандала после того, как в сеть попало видео, на котором он, предположительно, занимается сексом с двумя женщинами. Об этом сообщает Daily Star.
Скандальное семиминутное видео было обнародовано перед выборами. На нем человек, похожий на Лерейю, принимает участие в групповом акте, который был снят скрытой камерой, предположительно спрятанной под мебелью. Полицейское расследование подтвердило, что запись не подвергалась редактированию.
Видео впервые появилось во время предвыборных дебатов, когда соперник Лерейи, Роджер Сеабра, продемонстрировал его на публике. В ответ на это Лерейя назвал действия оппонента бесчеловечными и бесстыдными, потребовав сосредоточиться на обсуждении вопросов благоустройства города.
Ранее подобные скандалы с политиками привлекали внимание, как в случае с министром культуры Италии Дженнаро Санджулиано, чьи компрометирующие материалы также были обнародованы бывшей любовницей.
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Видео впервые появилось во время предвыборных дебатов, когда соперник Лерейи, Роджер Сеабра, продемонстрировал его на публике. В ответ на это Лерейя назвал действия оппонента бесчеловечными и бесстыдными, потребовав сосредоточиться на обсуждении вопросов благоустройства города.
Ранее подобные скандалы с политиками привлекали внимание, как в случае с министром культуры Италии Дженнаро Санджулиано, чьи компрометирующие материалы также были обнародованы бывшей любовницей.
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Елена Перлова