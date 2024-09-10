К Земле летит облако плазмы в 30 миллионов километров — удар произойдет через 50 часов

Фото: istock/gonin
Ученые предупреждают о приближении к Земле массивного облака солнечной плазмы размером около 30 миллионов километров. Облако движется со скоростью 800 км/с, и его удар по планете ожидается через 50 часов — примерно в середине дня 11 сентября. Вероятность того, что плазма попадет по Земле, превышает 90%, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Первый выброс плазмы произошел 10 сентября, и его влияние почувствуется уже вечером. Ожидается сильная геомагнитная буря, которая может вызвать полярные сияния в европейской части России. Однако второй выброс является более мощным и представляет большую угрозу.
На снимках наблюдается необычная двойная структура облака: одно из них образовалось в результате вспышки на западном крае Солнца и не представляет опасности для Земли. Однако центральное облако, направленное на нашу планету, может усилить бурю. Ученые предполагают, что оба удара могут слиться в одну продолжительную бурю, которая продлится около суток.
Специалисты предупреждают, что в период солнечной активности могут наблюдаться сбои в работе спутниковой связи и электроники, а также повышенная геомагнитная активность.
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На снимках наблюдается необычная двойная структура облака: одно из них образовалось в результате вспышки на западном крае Солнца и не представляет опасности для Земли. Однако центральное облако, направленное на нашу планету, может усилить бурю. Ученые предполагают, что оба удара могут слиться в одну продолжительную бурю, которая продлится около суток.
Специалисты предупреждают, что в период солнечной активности могут наблюдаться сбои в работе спутниковой связи и электроники, а также повышенная геомагнитная активность.
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Елена Перлова