Подросток пострадал при обстреле Горловки со стороны ВСУ

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Подросток получил ранения из-за сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника на Горловку. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска дважды атаковали Горловку дронами-камикадзе.
Приходько отметил, что ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в жилой массив «Строитель». В результате, был ранен подросток.
Ранее, 7 сентября, сообщалось, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области. В результате удара был серьёзно ранен мужчина, которого экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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Приходько отметил, что ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника в жилой массив «Строитель». В результате, был ранен подросток.
Ранее, 7 сентября, сообщалось, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области. В результате удара был серьёзно ранен мужчина, которого экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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Анастасия Чинкова