Польские десантники по ошибке приземлились на село и повисли на ЛЭП

15 сентября в селе Осиновка Бирского района Башкирии родственники 32-летней Снежаны забили тревогу. В субботу утром молодая женщина взяла своего полугодовалого сына Николая и ушла на прогулку. Больше их никто не видел. Через время пропавших удалось обнаружить правоохранителям. Однако ни молодую мать, ни ее грудного сына спасти не удалось. О подробностях произошедшего расскажет редакция «Радио 1».