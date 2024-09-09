Польские десантники по ошибке приземлились на село и повисли на ЛЭП

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Польские десантники вместо пустыни приземлились в село, получив травмы и повиснув на линии электропередач (ЛЭП). Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
Отмечается, что двенадцать военных 2-го разведывательного полка армии Польши из Хрубешова по ошибки высадились на населённый пункт Хехло вместо Блендовской пустыни.
Причиной такой посадки стали неблагоприятные погодные условия. После того как военные десантировались из самолёта и раскрыли парашюты, начался сильный ветер, который снёс из в неправильном направлении. При этом возможности управления данным типом парашюта, который был у военных, крайне ограничены, поскольку он открывается автоматически.
В результате один из десантников упал на крышу жилого дома, повредив, другой повис на ЛЭП, а ещё несколько приземлились на придомовых участках.
Местные жители, увидевшие военных, оказали им необходимую помощь. Никто серьёзно не пострадал. Госпитализировали только одного бойца с травмой ноги.
Комиссия по расследованию авиационных происшествий будет расследовать данный инцидент.
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Причиной такой посадки стали неблагоприятные погодные условия. После того как военные десантировались из самолёта и раскрыли парашюты, начался сильный ветер, который снёс из в неправильном направлении. При этом возможности управления данным типом парашюта, который был у военных, крайне ограничены, поскольку он открывается автоматически.
В результате один из десантников упал на крышу жилого дома, повредив, другой повис на ЛЭП, а ещё несколько приземлились на придомовых участках.
Местные жители, увидевшие военных, оказали им необходимую помощь. Никто серьёзно не пострадал. Госпитализировали только одного бойца с травмой ноги.
Комиссия по расследованию авиационных происшествий будет расследовать данный инцидент.
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Анастасия Чинкова