Кабан ворвался в магазин хозтоваров и устроил переполох
В Берлине полицейским пришлось выводить из магазина товаров для дома неожиданного посетителя — дикого кабана. Об этом пишет CBS News.
Животное проникло в торговый зал, проскользнув через автоматические стеклянные двери. Оказавшись внутри, оно начало метаться между рядами и рыться в товарах, вызвав панику у сотрудников. Работники поспешили покинуть помещение и обратились в полицию.
На место прибыли правоохранители и ветеринары. Сначала специалисты хотели усыпить зверя с помощью дротика с транквилизатором, однако быстро отказались от этой идеи — планировка магазина не позволяла сделать безопасный выстрел.
В итоге полицейские использовали щиты, чтобы вытеснить кабана наружу. Как только он оказался на улице, сразу же убежал в сторону леса.
