В Индии леопард напал на мужчину в его доме

Фото: iStock/Kanujan Singarajah

В индийском штате Химачал-Прадеш леопард напал на 67-летнего мужчину прямо в его доме. Об этом сообщает HimbuMail.



По информации издания, Мохан Сингх Чаухан вечером вышел в подсобное помещение, чтобы проверить сторожевого пса. Обнаружив животное без признаков жизни, он не заметил, что внутри находится хищник.

Леопард внезапно набросился на мужчину, нанеся ему множественные ранения рук и головы, после чего выбежал наружу и скрылся. Пострадавший сумел выбраться и позвать на помощь. Мужчину доставили в больницу, а затем перевели в специализированный медицинский центр, где его состояние удалось стабилизировать.

Местные жители требуют от властей поймать опасного зверя, опасаясь повторных нападений. Родственники пострадавшего также настаивают на выплате компенсации.

Иван Мусатов

