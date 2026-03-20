В Индии леопард напал на мужчину в его доме
В индийском штате Химачал-Прадеш леопард напал на 67-летнего мужчину прямо в его доме. Об этом сообщает HimbuMail.
По информации издания, Мохан Сингх Чаухан вечером вышел в подсобное помещение, чтобы проверить сторожевого пса. Обнаружив животное без признаков жизни, он не заметил, что внутри находится хищник.
Леопард внезапно набросился на мужчину, нанеся ему множественные ранения рук и головы, после чего выбежал наружу и скрылся. Пострадавший сумел выбраться и позвать на помощь. Мужчину доставили в больницу, а затем перевели в специализированный медицинский центр, где его состояние удалось стабилизировать.
Местные жители требуют от властей поймать опасного зверя, опасаясь повторных нападений. Родственники пострадавшего также настаивают на выплате компенсации.
