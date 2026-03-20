В Туве мужчина открыл стрельбу по полицейским и был ранен при задержании
В Республике Тыва задержали мужчину, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции и попытался напасть на них с ножом. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Инцидент произошёл 20 марта в поле у села Бижиктиг-Хая. По версии полиции, мужчина находился в самодельной маске, с проводами на шее, сапёрной лопатой и рюкзаком. При попытке правоохранителей приблизиться он начал агрессивно себя вести.
Злоумышленник произвёл несколько выстрелов из пистолета в сторону полицейских, а затем, когда патроны закончились, достал нож и направился к ним. На требования прекратить действия он не реагировал.
В ответ сотрудники полиции применили табельное оружие: сначала сделали предупредительные выстрелы, затем ранили нападавшего в ногу. После этого мужчину удалось обезоружить и задержать.
Злоумышленника госпитализировали. На месте происшествия изъяли вещественные доказательства, включая, предположительно, травматический пистолет. Проводится проверка.
