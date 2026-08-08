Раненый дикий кабан прогулялся по метро и центру города
Раненый дикий кабан спустился в метро Будапешта
Пассажиры венгерской столицы стали свидетелями необычного происшествия: раненый дикий кабан устроил прогулку по центру Будапешта, а затем спустился в метро, что привело к эвакуации станции и временной остановке движения на линии М2.
По данным Будапештской транспортной компании (BKV), инцидент произошел в воскресенье. Видео, распространившееся в TikTok, запечатлело, как кабан заходит в пекарню у станции метро напротив здания венгерского парламента, после чего спускается по неработающему эскалатору на платформу. Жители Будапешта также публиковали в соцсетях фотографии животного, передвигающегося по улицам центральных районов города.
«Животное ненадолго забралось в один из вагонов, но никто из пассажиров не пострадал. Затем дикий кабан покинул поезд, спустился по служебной лестнице, ведущей к путям, и прополз под ожидающим поездом. Сотрудники BKV немедленно эвакуировали и закрыли станцию, все пассажиры благополучно покинули территорию», — говорится в заявлении BKV, которое цитирует MTI.
Кабана поймали сотрудники службы по ликвидации последствий стихийных бедствий. Выяснилось, что животное ранили. Вызванный на место ветеринар оценил его состояние и принял решение убить. Пресс-секретарь Национальной венгерской охотничьей палаты Аттила Фельдвари пояснил порталу 24.hu, что дикие кабаны потенциально опасны для человека, поэтому при контакте с людьми самый безопасный метод их обезвреживания — застрелить.
Из-за происшествия на линии метро М2 организовали замещающие автобусы. Мэр Будапешта Гергей Карачонь прокомментировал ситуацию в соцсетях:
«Никогда не думал, что мне придется писать о чем-то подобном. Пока никто не знает, как дикий кабан оказался на станции метро «Площадь Лайоша Кошута», — говорится в посте.В BKV отметили, что остается неизвестным, где именно кабан получил ранения и каким образом оказался на территории станции. В настоящее время движение на линии восстановили.