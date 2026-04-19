В Германии истребили тысячи кабанов из-за угрозы радиации
За 2025 год немецкие охотники отстреляли 2,9 тысячи кабанов, мясо которых было заражено радиоактивным цезием‑137. Об этом пишет Bild.
Наибольшую концентрацию радионуклидов специалисты зафиксировали в южных и центральных регионах Германии. Как оказалось, именно они сильнее всего пострадали после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Охотники вправе претендовать на возмещение ущерба, если уровень содержания цезия‑137 в мясе превышает лимит, установленный Евросоюзом, — 600 беккерелей на килограмм, говорится в статье.
Ранее на границе с Польшей зафиксировали повышенный уровень радиоактивности. Источником стала 100-долларовая купюра.
