КАД ремонтируют в Петербурге
В Петербурге латают дыру на трассе, КАД частично перекрыли
В Санкт-Петербурге ввели ограничения движения по Кольцевой автодороге в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом стало известно 4 сентября.
Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», причиной происшествия стала непогода. Она привела к разрушению дорожного покрытия.
Инцидент произошел на 31-м километре магистрали, где образовался провал асфальта. В результате происшествия на участке образовался значительный затор.
Для обеспечения безопасности и проведения ремонтных работ движение перекрыто по третьей и четвертой полосам. В настоящее время специалисты устраняют повреждения.
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