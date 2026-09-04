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КАД ремонтируют в Петербурге

В Петербурге латают дыру на трассе, КАД частично перекрыли
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Санкт-Петербурге ввели ограничения движения по Кольцевой автодороге в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Об этом стало известно 4 сентября.



Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», причиной происшествия стала непогода. Она привела к разрушению дорожного покрытия.

Инцидент произошел на 31-м километре магистрали, где образовался провал асфальта. В результате происшествия на участке образовался значительный затор.

Для обеспечения безопасности и проведения ремонтных работ движение перекрыто по третьей и четвертой полосам. В настоящее время специалисты устраняют повреждения.

Никита Кротов

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