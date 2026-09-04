Новый Porsche москвича за 40 млн рублей снесли и покинули место ДТП

04 сентября 2026, 18:17

В Москве шофер снес дорогой Porsche и уехал с места ДТП

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Москве водитель внедорожника Ford Explorer столкнулся с новым Porsche стоимостью 40 миллионов рублей и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в оперативных службах.