Новый Porsche москвича за 40 млн рублей снесли и покинули место ДТП
В Москве водитель внедорожника Ford Explorer столкнулся с новым Porsche стоимостью 40 миллионов рублей и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в оперативных службах.
По информации СМИ, за рулем белого автомобиля находился родственник чиновника — отец зампреда представителя правительства Омской области. На место прибыл сын шофера Алексей Марзан. Он все объяснил полиции и дал обещание возместить ущерб.
Ранее водителям напомнили, что столкновение с лосем приравнивается к ДТП. Специалисты уточнили, что в такой ситуации необходимо ждать ГИБДД.
Кроме того, пьяный мужчина устроил ДТП на угнанной машине своей матери в Ростове. Подробности — в нашем материале.
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