ДТП с участием нескольких авто произошло на МКАД у Рязанского проспекта

04 сентября 2026, 18:53

На 8-м км МКАД произошла авария с несколькими грузовиками и легковушками

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

На внутренней стороне МКАД в районе восьмого километра, у съезда на Рязанский проспект, произошло столкновение с участием нескольких грузовых автомобилей и легковой машины. Об этом стало известно 4 сентября.