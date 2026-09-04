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ДТП с участием нескольких авто произошло на МКАД у Рязанского проспекта

На 8-м км МКАД произошла авария с несколькими грузовиками и легковушками
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

На внутренней стороне МКАД в районе восьмого километра, у съезда на Рязанский проспект, произошло столкновение с участием нескольких грузовых автомобилей и легковой машины. Об этом стало известно 4 сентября.



Как сообщили в столичном Департаменте транспорта, авария привела к серьезным затруднениям дорожного движения: протяженность затора составляет порядка семи километров. В ведомстве призвали водителей быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты.

В настоящий момент на месте происшествия работают городские оперативные службы. Данные о пострадавших и точные обстоятельства аварии уточняются.

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Никита Кротов

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