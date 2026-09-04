ДТП с участием нескольких авто произошло на МКАД у Рязанского проспекта
На внутренней стороне МКАД в районе восьмого километра, у съезда на Рязанский проспект, произошло столкновение с участием нескольких грузовых автомобилей и легковой машины. Об этом стало известно 4 сентября.
Как сообщили в столичном Департаменте транспорта, авария привела к серьезным затруднениям дорожного движения: протяженность затора составляет порядка семи километров. В ведомстве призвали водителей быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты.
В настоящий момент на месте происшествия работают городские оперативные службы. Данные о пострадавших и точные обстоятельства аварии уточняются.
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