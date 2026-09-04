Водитель в Туле хотел «взлететь» и устроил массовое ДТП
В тульском областном центре на улице Демонстрации произошла авария с участием легкового автомобиля. По информации оперативных служб, инцидент спровоцировал мужчина, находившийся за рулем. Свои действия он объяснил тем, что нажал на педаль газа, будучи уверенным, что транспорт «взлетит».
Очевидцы сообщают, что после столкновения водитель покинул салон, вел себя неадекватно, выкрикивал бессвязные фразы, приносил извинения и настойчиво просил присутствующих отвезти его в неизвестном направлении. Вскоре после этого мужчина попытался скрыться с места происшествия. Данные о том, удалось ли его задержать правоохранителям, на текущий момент не поступали.
В ближайшее время нарушителю, предположительно, предстоит пройти медицинское освидетельствование для установления причин его странного поведения. Добавим, что это не единственный резонансный случай с участием водителей за последнее время.
Ранее наше издание сообщало об инциденте в Иваново. Там полицейским пришлось применять табельное оружие для остановки автомобилиста, который игнорировал законные требования инспекторов и находился в состоянии опьянения.
Читайте также: