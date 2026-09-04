Водитель в Туле хотел «взлететь» и устроил массовое ДТП

04 сентября 2026, 21:37

В Туле произошла массовая авария

Фото: istockphoto/Chalabala

В тульском областном центре на улице Демонстрации произошла авария с участием легкового автомобиля. По информации оперативных служб, инцидент спровоцировал мужчина, находившийся за рулем. Свои действия он объяснил тем, что нажал на педаль газа, будучи уверенным, что транспорт «взлетит».