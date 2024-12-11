После атаки ВСУ в Таганроге пострадало промышленное предприятие

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В ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ, в результате которого пострадало промышленное предприятие. Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.
«Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие», — говорится в сообщении.
Также в результате происшествия сгорело 14 автомобилей. На данный момент объем полученных повреждений устанавливается. Среди людей от обстрела никто не пострадал.
Напомним, что сегодня была объявлена опасность атаки БПЛА в Таганроге. Также этой ночью дроны атаковали Брянск.
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Иван Мусатов