В Брянской области пожар на производственном объекте после атаки БПЛА

Фото: iStock/abadonian
В результате атаки беспилотников в Брянской области начался пожар на производственном объекте. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз в своем telegram-канале.
«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта», — говорится в сообщении.
Богомаз отметил, что сейчас на месте происшествия работают службы МЧС. Напомним, в ночь на 11 декабря жители Брянской области рассказали о нескольких взрывах в небе.
Читайте также:
Самый богатый город США охватил мощнейший пожар
Рабочие сожгли машину начальника в Москве за невыплату зарплаты
В Махачкале произошел взрыв газа в жилом доме
Иван Мусатов