Mash: жители Грозного сообщают о взрывах в небе над городом

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Жители Грозного сообщают о взрывах в небе над городом. Этим поделились в Mash.
«Жители Грозного сообщают о взрыве в городе», — передает telegram-канал.
По предварительным данным, причиной взрыва стал сбитый украинский беспилотник. Со слов местных, звук пролетающего дрона был услышан в районе часа ночи. После раздался хлопок.
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Иван Мусатов