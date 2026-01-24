Кадры разгуливающего по Самаре слона появились в Сети

24 января 2026, 00:49

SHOT: слон прогулялся по улицам Самары в 20-градусный мороз

Фото: iStock/Anna_Om

В Самаре слон сбежал из цирка и некоторое время свободно перемещался по центру города. Кадры с места событий показал Телеграм-канал SHOT.