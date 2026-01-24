Кадры разгуливающего по Самаре слона появились в Сети
В Самаре слон сбежал из цирка и некоторое время свободно перемещался по центру города. Кадры с места событий показал Телеграм-канал SHOT.
По словам очевидцев, животное смогло покинуть помещение цирка, предположительно, пробив стекло. После этого слон направился в сторону центрального района.
Пропажу артиста заметили оперативно. Сотрудники цирка организовали поиски и смогли обнаружить беглеца в районе здания правительства. Горожане утверждают, что дрессировщики буквально «уговорили» животное вернуться, сопроводив его обратно в цирк.
Согласно полученной информации, сейчас слон находится под присмотром сотрудников организации, его состояние оценивается как стабильное, несмотря на прогулку в 20-градусный мороз. Кроме того, запланированное на 26 января выступление с ним осталось в силе.
