Кадры разгуливающего по Самаре слона появились в Сети

SHOT: слон прогулялся по улицам Самары в 20-градусный мороз
Фото: iStock/Anna_Om

В Самаре слон сбежал из цирка и некоторое время свободно перемещался по центру города. Кадры с места событий показал Телеграм-канал SHOT.



По словам очевидцев, животное смогло покинуть помещение цирка, предположительно, пробив стекло. После этого слон направился в сторону центрального района.
Пропажу артиста заметили оперативно. Сотрудники цирка организовали поиски и смогли обнаружить беглеца в районе здания правительства. Горожане утверждают, что дрессировщики буквально «уговорили» животное вернуться, сопроводив его обратно в цирк.

Согласно полученной информации, сейчас слон находится под присмотром сотрудников организации, его состояние оценивается как стабильное, несмотря на прогулку в 20-градусный мороз. Кроме того, запланированное на 26 января выступление с ним осталось в силе.

Александр Огарёв

