В Мурманской области ограничат подачу электроэнергии

Чибис заявил о режиме повышенной готовности в Мурманской области
Фото: iStock/Dudbrain

В Мурманской области начал действовать режим повышенной готовности в связи с масштабными перебоями в электроснабжении. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на заседании оперативного штаба региона.



Днём 23 января в пригороде Мурманска из‑за неблагоприятных погодных условий произошло обрушение линии электропередач. В результате областная столица оказалась обесточена. Позже часть жилых домов удалось подключить к сети. Критически важные объекты работали от резервных генераторов, что позволило избежать серьёзных нарушений в их функционировании.

По словам губернатора, временные отключения в Мурманске и Североморске будут продолжаться. В рамках режима повышенной готовности в приоритетном порядке обеспечивается подача электроэнергии на котельные, в медицинские учреждения и на объекты водоснабжения. Ограничения вводятся на поставку энергии в многоквартирные дома и на городское освещение.

