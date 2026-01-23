В Мурманской области ограничат подачу электроэнергии

23 января 2026, 23:51

Чибис заявил о режиме повышенной готовности в Мурманской области

Фото: iStock/Dudbrain

В Мурманской области начал действовать режим повышенной готовности в связи с масштабными перебоями в электроснабжении. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на заседании оперативного штаба региона.