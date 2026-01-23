В Мурманской области ограничат подачу электроэнергии
В Мурманской области начал действовать режим повышенной готовности в связи с масштабными перебоями в электроснабжении. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис на заседании оперативного штаба региона.
Днём 23 января в пригороде Мурманска из‑за неблагоприятных погодных условий произошло обрушение линии электропередач. В результате областная столица оказалась обесточена. Позже часть жилых домов удалось подключить к сети. Критически важные объекты работали от резервных генераторов, что позволило избежать серьёзных нарушений в их функционировании.
По словам губернатора, временные отключения в Мурманске и Североморске будут продолжаться. В рамках режима повышенной готовности в приоритетном порядке обеспечивается подача электроэнергии на котельные, в медицинские учреждения и на объекты водоснабжения. Ограничения вводятся на поставку энергии в многоквартирные дома и на городское освещение.
