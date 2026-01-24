Жители Петербурга обнаружили мужчину без сознания на улице
В Красногвардейском районе Петербурга местные жители нашли мужчину в бессознательном состоянии, лежащего на улице в мороз. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По свидетельствам очевидцев и имеющимся видеозаписям, ранним утром неизвестный вынес из подъезда мужчину. Он перетащил его от улицы Ударников в направлении дома 44, корпус 1 по улице Коммуны.
Согласно предварительной информации, оба мужчины употребляли запрещённые вещества. После того, как одному из них стало плохо, другой вынес товарища на улицу «подышать свежим воздухом». Ближе к обеду тело заметили местные жители.
На место прибыли наряд полиции и скорая помощь. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, устанавливая все обстоятельства инцидента. Информация о состоянии мужчины уточняется.
