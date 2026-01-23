Достижения.рф

Теракт на свадьбе в Пакистане попал на видео

Пять человек погибли в результате теракта на свадьбе в Пакистане
Фото: iStock/deepspace

В Пакистане произошёл террористический акт во время свадебной церемонии. В результате взрыва есть жертвы и пострадавшие, сообщает Tribune Express.



Свадьба проходила в доме главы местной общины в городе Дера Исмаил Хан. По данным издания, террорист‑смертник привёл в действие взрывное устройство прямо во время торжества.
На место происшествия прибыли семь карет скорой помощи и одна пожарная машина. Не менее десяти пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Как утверждают местные СМИ, пять человек погибли сразу, ещё около двух десятков получили ранения. По предварительной информации, террорист не выжил. Экстренные службы развернули спасательную операцию и предупредили, что жертв может быть больше.

