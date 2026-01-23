Теракт на свадьбе в Пакистане попал на видео

23 января 2026, 23:38

Пять человек погибли в результате теракта на свадьбе в Пакистане

В Пакистане произошёл террористический акт во время свадебной церемонии. В результате взрыва есть жертвы и пострадавшие, сообщает Tribune Express.