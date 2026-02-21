Кадры с места страшной аварии на севере Петербурга появились в Сети

21 февраля 2026, 05:40

Четыре человека пострадали в аварии на севере Петербурга

Фото: iStock/chokchaipoomichaiya

На севере Санкт‑Петербурга произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ.