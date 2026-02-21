Кадры с места страшной аварии на севере Петербурга появились в Сети
На севере Санкт‑Петербурга произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент случился в одном из районов северной части города. Судя по кадрам с места происшествия, столкновение оказалось крайне сильным, так как на проезжей части разбросаны оторванные бамперы и двери, видны следы крови.
Спасателям пришлось деблокировать 39‑летнего водителя белого Volkswagen, которого зажало в салоне деформированного автомобиля. После этого мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом таза и множественными ушибами и ссадинами.
Специалисты оценили состояние пациента как тяжелое. Сейчас он находится под наблюдением врачей в реанимационном отделении. Остальные трое пострадавших также получили травмы различной степени тяжести.
