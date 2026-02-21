Жертвами израильской атаки на Ливан стали 12 человек

21 февраля 2026, 04:27

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В результате удара израильской армии по командному центру «Хезболлы» на востоке Ливана погибли 12 человек. Об этом проинформировал Телеграм-канал газеты «Известия со ссылкой на местные СМИ.