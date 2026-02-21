Жертвами израильской атаки на Ливан стали 12 человек
В результате удара израильской армии по командному центру «Хезболлы» на востоке Ливана погибли 12 человек. Об этом проинформировал Телеграм-канал газеты «Известия со ссылкой на местные СМИ.
Среди погибших оказались три высокопоставленных военных группировки — Али Зейд аль-Мусави, Ирагим аль-Мусави и Хусейн Яги. Бомбардировкам подверглись штаб-квартира вооруженных формирований в городе Райяк, а также полевой лагерь, находящийся между населенными пунктами Ксар-Наба и Баднаиль в долине Бекаа. По меньшей мере 37 человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
Израильские военные признали факт удара, но отказались нести ответственность за гибель мирных граждан. Командование еврейского государства обвинило «Хезболлу» в использовании населения в качестве живого щита.
