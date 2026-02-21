Достижения.рф

Разыскиваемый Интерполом украинец попался в Словакии на краже булочек

Фото: iStock/Rawf8

Гражданина Украины, находящегося в розыске Интерпола, задержали в Словакии за кражу кондитерских изделий. Об этом сообщил портал Korzar.



Из‑за статуса разыскиваемого мужчине грозит экстрадиция и до семи лет лишения свободы. В противном случае дело ограничилось бы обычным уголовным производством с последующим освобождением, говорится в статье.

Выяснилось, что украинец помогал соотечественникам незаконно покидать страну и подстрекал жителей к совершению преступлений. Кроме того, он планировал вывезти из Украины трех человек за две тысячи евро.

Ранее во Франции погиб военнослужащий от случайного выстрела. Все произошло на вечеринке с распитием алкогольных напитков.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0