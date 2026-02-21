Стала известна судьба пассажиров рухнувшего в Амурской области вертолета

21 февраля 2026, 05:18

Спасатели обнаружили погибших на месте крушения вертолета в Амурской области

Фото: iStock/Murmakova

Обломки вертолета Robinson R44 нашли в труднодоступной местности Амурской области вместе с телами трех погибших, находившихся на борту. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.