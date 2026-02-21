Стала известна судьба пассажиров рухнувшего в Амурской области вертолета
Обломки вертолета Robinson R44 нашли в труднодоступной местности Амурской области вместе с телами трех погибших, находившихся на борту. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Поисково-спасательную операцию развернули после исчезновения воздушного судна с радаров. К работам привлекли сотрудников МЧС, авиацию и наземные группы.
В настоящий момент спасательные работы на месте катастрофы продолжаются. Специалисты фиксируют обстановку, документируют положение обломков и выполняют необходимые процедуры для последующей эвакуации фрагментов вертолета.
Причины авиационного происшествия пока не установлены — по данному факту начата проверка. К выяснению обстоятельств трагедии подключились представители профильных ведомств, включая Следственный комитет и уполномоченные органы в сфере гражданской авиации. По мнению экспертов, вертолет мог рухнуть из-за технической неисправности, плохой погоды или по причине ошибки пилотирования.
