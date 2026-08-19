Мёртвого зацепера обнаружили на крыше поезда в Петербурге
В Петербурге на станции Обухово 19 августа нарушилось движение поездов. На крыше одного из вагонов нашли человека без признаков жизни, проинформировала пресс‑служба Октябрьской железной дороги.
Согласно данным ведомства, в 21:20 «Сапсан» (поезд № 785), следовавший из Санкт‑Петербурга в Москву, задержали. Причиной остановки стало обнаружение тела на крыше вагона состава. Личность погибшего пока не установлена.
Сейчас место происшествия осматривают сотрудники правоохранительных органов. Ожидается, что задержка «Сапсана» превысит 30 минут. Также более чем на час опаздывает пригородный поезд № 7314 (маршрут Санкт‑Петербург — Тосно).
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