В Татарстане 17-летний парень погиб, врезавшийся на питбайке в забор
В Татарстане произошло ДТП с участием питбайка, в результате которого погиб подросток, а его пассажирка попала в больницу. Об этом информирует республиканская прокуратура.
Авария случилась вечером 19 августа в посёлке, расположенном недалеко от Нижнекамска. По предварительным сведениям, 17-летний водитель питбайка не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.
Врачи госпитализировали 18-летнюю девушку, которая находилась на минимотоцикле в качестве пассажира. На место выехал исполняющий обязанности Нижнекамского городского прокурора Сергей Божков. Правоохранительные органы начали процессуальную проверку по факту случившегося, прокуратура поставила её на контроль.
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