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«Руслан закрыл ей рот, а Толик радостно спустил штаны»: 18-летняя студентка стала жертвой двойного насилия и жестокого убийства

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

20 июля 2018 года 18-летняя студентка медицинского колледжа Дарья Махартова вышла на вечернюю пробежку.
Девушка любила заниматься спортом и держать себя в форме. Но на этот раз она не вернулась домой. Подробнее, что случилось с ней, читайте в материале «Радио 1».

Встреча с опасностью

В Костанае, где жила Дарья, два товарища — Руслан Ажанов и Анатолий Шевченко проводили время на городском пляже. Мужчины имели криминальное прошлое, включая судимости за кражи и разбой. После весёлого времяпрепровождения с друзьями, они решили отправиться по своим делам.

Когда стемнело, парни вышли на оживлённую трассу Костанай-Затобольск. Примерно в 22:00, заметив Дарью, которая бежала по дороге, они решили подойти к ней и сбросить её в овраг.

Бездействие полиции

Сцена нападения не осталась незамеченной: молодая пара, проходившая мимо, сразу вызвала полицию. Однако прибывшие сотрудники не спешили действовать — даже не вышли из машины, сославшись на то, что эта территория не входит в их зону ответственности.

Фото: iStock/Fedorovekb

Ужасные события в овраге

В кустах оврага Руслан схватил Дашу и закрыл ей рот. Толик радостно спустил штаны. Девушка пыталась вырваться, но парни сильно держали её. Они советовали «перетерпеть» и не мешать им. Толик уступил Руслану, но у того ничего не вышло.

Толик предложил избавиться от девушки, чтобы она не смогла рассказать всё полиции. Даша умоляла их не делать этого и отпустить её, но они не слушали. Пока Толик надевал штаны, Руслан поднял палку с земли и начал бить девушку. Даша пыталась защитить голову руками, но это не помогло.

Парни продолжали делать ужасные вещи, которые нормальный человек не смог бы представить даже в кошмаре. Они использовали палки и камни, наслаждаясь страданиями беззащитной девушки. Их действия прекратились только тогда, когда проехала патрульная машина, но полицейские так и не вышли.

Поиски и задержание

Когда Дарья не вернулась домой, её мать обратилась в полицию. Вместе с родственниками она забила тревогу. На поиски девочки вышли добровольцы. Благодаря указаниям матери о маршруте пробежки, поиски значительно сократились. На следующий день тело Дарьи было найдено.

Прокуратура начала расследование и вскоре задержала Руслана и Толика. Следователь управления собственной безопасности подал ходатайство об их аресте, которое суд удовлетворил. Руслан был задержан 26 июля, а Толик — 2 августа. Кроме того, двое полицейских также были привлечены к ответственности.

Фото: iStock/simpson33

Судебное разбирательство

На предварительном следствии оба обвиняемых признали свою вину и рассказали о произошедшем. Однако на первом слушании в январе 2019 года Толик отказался от своих показаний, а Руслан попытался создать алиби, сославшись на свидетеля, который опроверг его версию.

Приговор

13 февраля 2019 года состоялось публичное оглашение приговора: Руслан Ажанов получил 23 года колонии строгого режима, а Анатолий Шевченко — 25 лет.

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#статьи
В Набережных Челнах 59-летний мужчина неделю насиловал четырёхлетнюю малышку
В Набережных Челнах мужчина надругался над четырёхлетней девочкой
02 апреля 2025, 19:00

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В Набережных Челнах 59-летний мужчина почти неделю удерживал у себя дома маленькую девочку. Всё это время педофил насиловал четырёхлетнего ребёнка.
Об ужасном происшествии рассказывает сетевое издание KazanFirst со ссылкой на собственные источники. Насильственные действия сексуального характера в отношении малышки подозреваемый совершал в своей собственной квартире.

Свою вину предполагаемый насильник категорически отрицает. Известно о пожилом мужчине, что он работает сварщиком на одном из челнинских предприятий. Ранее в поле зрения правоохранителей не попадал, даже по менее громким поводам. Расследование всех обстоятельств и подробностей ужасного дела продолжается.

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#расследование
#насилие
#ребёнок
#педофилия
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В Петербурге школьника толпой избили подростки из-за слухов «ниже пояса»
В Петербурге школьника толпой избили подростки из-за неприличных слухов
02 апреля 2025, 18:11

Фото: istockphoto/Motortion

В Санкт-Петербурге 13-летнего подростка толпой избили одноклассники и мальчики постарше. До этого пострадавшего на протяжении двух недель травили непристойными насмешками и распускали о нём всяческие слухи «ниже пояса».
Началось всё с того, что кто-то из одноклассников в компании высказался о размере полового органа мальчика, сообщает телеграм-канал 78.ru. Как это часто бывает в подростковой среде, насмешки и «смелые» предположения сразу же посыпались со всех сторон. До поры школьник по имени Максим всё это терпел или старался не обращать внимания. Потом он в порыве какого-то обречённого гнева завёл обидчиков в туалет и спустил штаны, предъявив «опровержение». Один из юнцов снял происходившее на телефон и распространил запись по всей школе. Конфликт только усилился.

Через пару дней, когда мальчик шёл домой, на него напали шесть человек — четверо ровесников и двое ребят постарше. Били ногами по всем местам, включая «то самое». Непостижимым образом Максим сумел отбиться, но теперь у него сломана носовая перегородка и имеются многочисленные ушибы. Шутка оказалась дурного тона и с неприятными последствиями, причём для всех сторон.

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#санкт-петербург
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Сливала кровь пока он был жив? Жена расчлененного рэпера Энди Картрайта Кохал продолжает отрицать вину. Страшные детали дела
02 апреля 2025, 17:00

Энди Картрайт (фото: Instagram* / @kkkartrait)

В Санкт-Петербурге снова возобновилось расследование громкого дела об убийстве и расчленении известного рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Основная подозреваемая — его жена Марина Кохал, которая заявляет, что не убивала мужа, а лишь обнаружила его мёртвым, после чего решила избавиться от тела. Подробности этого дела расскажет «Радио 1».

Что известно о смерти Энди Картрайта?


Тело рэпера 29 июля 2020 года обнаружили сотрудники полиции в его квартире на Невском проспекте. Останки были расфасованы по пакетам. По словам Кохал, она нашла мужа мёртвым рядом со шприцом, пыталась его реанимировать, но безуспешно. Женщина утверждает, что решила скрыть его смерть, опасаясь общественного позора, и начала уничтожать улики: по словам женщины, она не хотела, чтобы все знали, что рэпер умер из-за запрещенных веществ.

Однако следствие рассматривает версию умышленного убийства. В материалах дела фигурируют странные обстоятельства, например, покупка инсулина (хотя у Юшко не было диабета), а также информация о конфликтах в семье.

Марина Кохал: обвинения в давлении и пытках


В тюрьму никто из фигурантов не попал. Марину Кохал выпустили из СИЗО под домашний арест, а ее мать, которую подозревали в соучастии, освободили по состоянию здоровья. Их маленького сына 200 дней держали в детском доме, прежде чем передать его двоюродной сестре Кохал.

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На заседании Смольнинского районного суда свидетели обвинения не явились, а показания подозреваемой зачитывал её адвокат. Кохал категорически отрицает свою вину и утверждает, что следователи оказывали на неё давление, пытаясь выбить признание.

«Меня часами не выпускали в туалет, не давали воды, угрожали посадить мою мать. Они угрожали, обзывали "дерьмом", говорили, что я дочь и мать "говно", мой ребенок по вине следствия находится в детдоме, а моя мать была незаконно задержана», — приводит слова подзащитной адвокат Сергей Лукьянов.

Кохал также заявила, что её лишили доступа к материалам дела, а следствие проводило обыски у её защитников.

Марина Кохал (фото: РИА Новости / Александр Гальперин)

Кроме того, девушка обвиняет следователей в сокрытии материалов дела и отказе предоставить медицинскую экспертизу.

История любви и трагедии: отношения Картрайта и Кохал


Марина Кохал и Александр Юшко познакомились в 2013 году на музыкальном шоу. Они быстро нашли общий язык и начали встречаться, но расстались из-за проблем с алкоголем у рэпера. Позже Юшко вернулся с предложением руки и сердца, и в 2015 году они поженились. Супруга знала о его проблемах с алкоголем и наркотиками, но надеялась, что он изменится. Позже у них родился сын. Однако со временем Юшко впал в депрессию, начал больше пить и употреблять запрещённые вещества.

«Он очень хотел детей, присутствовал на родах, сам перерезал пуповину», — вспоминала Кохал.

Финансовое положение семьи ухудшилось — артист не выступал из-за пандемии, доходов не было. Марина утверждает, что сама содержала семью.

Загадочная смерть и страшное решение


По официальной версии, рэпер умер 24 июля 2020 года.

Энди Картрайт (фото: Instagram* / @kkkartrait)

Марина утверждает, что не провоцировала конфликтов, а их разногласия были лишь бытовыми. По ее версии, она вернулась из магазина и обнаружила мужа мертвым. Несколько часов смотрела на тело в состоянии «помутнения», а затем решила избавиться от него. Она полностью слила кровь, тщательно промыла органы, а затем начала фасовать останки по пакетам, выбрасывая их по району.

«Одна из мыслей – это чтобы наш сын считал, что папа пропал, а не умер от "запрещенки". Вторая — это чтобы мама мужа и его сестра не сказали потом, что "как я, взрослый человек, не увидела и не досмотрела"», — сказали адвокат Лукьянов.

Но следствие рассматривает и другую версию: что Кохал убила мужа заранее. Некоторые эксперты уверены, что смерть Юшко могла наступить за 12 часов до обнаружения тела. Также следователи считают, что он мог быть жив, когда у него сливали кровь и отрезали конечности.

Суд и возможный вердикт: когда поставят точку?


Первая судья по делу ушла в отставку, и теперь дело рассматривает новый состав. Кохал отказалась от суда присяжных, а ее адвокаты уверены в победе. Возможно, скоро станет ясно, что произошло на самом деле.

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Учительницу в Петербурге экс-возлюбленный начал шантажировать интимным видео
02 апреля 2025, 16:18

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

В Санкт-Петербурге учительница стала жертвой шантажа. Её бывший молодой человек угрожал девушке опубликовать видеозаписи их интимных встреч.
О таком низком и недостойном варианте мести со стороны человека, называющего себя мужчиной, сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке». Сам он считал себя романтиком и сентиментально-поэтической натурой. Свои социальные сети наводнил кавер версиями «давящих слезу» песен в фортепьянном исполнении.

Однако ничего романтичного не осталось, когда он начал угрожать своей бывшей девушке разослать запись их любовных утех её несовершеннолетним ученикам. Чтобы этого не произошло, та должна была оговорить себя — признать душевнобольной.

Учительница и понятия не имела, что «утончённый интеллектуал» тайно записывает на видео их альковные утехи. На шантаж педагог не повелась и сообщила об угрозах в полицию. Сейчас она планирует написать на экс-любовника заявление и навсегда вычеркнуть его из своей жизни. А также, вполне возможно, на несколько лет избавить от подобных угроз потенциальных жертв.

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#запись
#санкт-петербург
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SHOT: 200 пассажиров во Внуково ждут рейс уже 10 часов
02 апреля 2025, 16:08

Фото: iStock/simonmayer

Более 200 пассажиров не могут улететь из Внуково в ОАЭ, вылет задерживается на 10 часов, сообщает телеграм-канал SHOT.
Люди должны били лететь на авиалайнере компании Utair, рейс был назначен на 6:40 утра. По словам пассажиров, сначала они зашли в самолёт, просидели там час, а после их вывели обратно в аэропорт. Далее рейс переносили на 10:00, затем на 12:00, и так каждый час. Некоторые из них находятся во Внуково с детьми с четырёх утра.

Очевидец рассказал, что сначала у самолёта обнаружили поломку, затем спустя несколько часов дежурство назначенного пилота закончилось, и авиакомпания начала искать нового пилота для задержанного рейса.

Пассажирам дали ваучер на 700 рублей и пообещали, что в ближайшее время объявят посадку, пишет SHOT.

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