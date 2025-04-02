«Руслан закрыл ей рот, а Толик радостно спустил штаны»: 18-летняя студентка стала жертвой двойного насилия и жестокого убийства

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20 июля 2018 года 18-летняя студентка медицинского колледжа Дарья Махартова вышла на вечернюю пробежку.
Девушка любила заниматься спортом и держать себя в форме. Но на этот раз она не вернулась домой. Подробнее, что случилось с ней, читайте в материале «Радио 1».
Когда стемнело, парни вышли на оживлённую трассу Костанай-Затобольск. Примерно в 22:00, заметив Дарью, которая бежала по дороге, они решили подойти к ней и сбросить её в овраг.
Толик предложил избавиться от девушки, чтобы она не смогла рассказать всё полиции. Даша умоляла их не делать этого и отпустить её, но они не слушали. Пока Толик надевал штаны, Руслан поднял палку с земли и начал бить девушку. Даша пыталась защитить голову руками, но это не помогло.
Парни продолжали делать ужасные вещи, которые нормальный человек не смог бы представить даже в кошмаре. Они использовали палки и камни, наслаждаясь страданиями беззащитной девушки. Их действия прекратились только тогда, когда проехала патрульная машина, но полицейские так и не вышли.
Прокуратура начала расследование и вскоре задержала Руслана и Толика. Следователь управления собственной безопасности подал ходатайство об их аресте, которое суд удовлетворил. Руслан был задержан 26 июля, а Толик — 2 августа. Кроме того, двое полицейских также были привлечены к ответственности.
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Встреча с опасностьюВ Костанае, где жила Дарья, два товарища — Руслан Ажанов и Анатолий Шевченко проводили время на городском пляже. Мужчины имели криминальное прошлое, включая судимости за кражи и разбой. После весёлого времяпрепровождения с друзьями, они решили отправиться по своим делам.
Когда стемнело, парни вышли на оживлённую трассу Костанай-Затобольск. Примерно в 22:00, заметив Дарью, которая бежала по дороге, они решили подойти к ней и сбросить её в овраг.
Бездействие полицииСцена нападения не осталась незамеченной: молодая пара, проходившая мимо, сразу вызвала полицию. Однако прибывшие сотрудники не спешили действовать — даже не вышли из машины, сославшись на то, что эта территория не входит в их зону ответственности.
Фото: iStock/Fedorovekb
Ужасные события в оврагеВ кустах оврага Руслан схватил Дашу и закрыл ей рот. Толик радостно спустил штаны. Девушка пыталась вырваться, но парни сильно держали её. Они советовали «перетерпеть» и не мешать им. Толик уступил Руслану, но у того ничего не вышло.
Толик предложил избавиться от девушки, чтобы она не смогла рассказать всё полиции. Даша умоляла их не делать этого и отпустить её, но они не слушали. Пока Толик надевал штаны, Руслан поднял палку с земли и начал бить девушку. Даша пыталась защитить голову руками, но это не помогло.
Парни продолжали делать ужасные вещи, которые нормальный человек не смог бы представить даже в кошмаре. Они использовали палки и камни, наслаждаясь страданиями беззащитной девушки. Их действия прекратились только тогда, когда проехала патрульная машина, но полицейские так и не вышли.
Поиски и задержаниеКогда Дарья не вернулась домой, её мать обратилась в полицию. Вместе с родственниками она забила тревогу. На поиски девочки вышли добровольцы. Благодаря указаниям матери о маршруте пробежки, поиски значительно сократились. На следующий день тело Дарьи было найдено.
Прокуратура начала расследование и вскоре задержала Руслана и Толика. Следователь управления собственной безопасности подал ходатайство об их аресте, которое суд удовлетворил. Руслан был задержан 26 июля, а Толик — 2 августа. Кроме того, двое полицейских также были привлечены к ответственности.
Фото: iStock/simpson33
Судебное разбирательствоНа предварительном следствии оба обвиняемых признали свою вину и рассказали о произошедшем. Однако на первом слушании в январе 2019 года Толик отказался от своих показаний, а Руслан попытался создать алиби, сославшись на свидетеля, который опроверг его версию.
Приговор13 февраля 2019 года состоялось публичное оглашение приговора: Руслан Ажанов получил 23 года колонии строгого режима, а Анатолий Шевченко — 25 лет.
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Дарья Осипова