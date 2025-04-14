В США «учительница месяца» изнасиловала ученика и получила условный срок

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В США учительница, которая призналась в совращении школьника, избежала тюрьмы, сообщило издание The Chattanoogan.
31-летнюю Кейси Макграт, трудившуюся в одном из учебных учреждений округа Гамильтон штата Теннесси, взяли под стражу 18 августа 2023 года. Американка преподавала математику, ее считали одной лучших учительниц в школе, а в октябре 2021 года Макграт признали «Учителем месяца».
Расследование против педагога началось весной 2023 года. Потом ее обвинили в изнасиловании ученика «в возрасте от 13 до 18 лет». Уточнялось, что Кейси вступила в интимную связь с несовершеннолетним 1 мая 2022 года. 10 апреля Макграт признала свою вину и была приговорена к четырем годам условного срока.
Еще американку внесут в список лиц, которые совершили преступление против половой неприкосновенности. Отмечалось, что женщина являлась сотрудником школы с 2020 года.
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Расследование против педагога началось весной 2023 года. Потом ее обвинили в изнасиловании ученика «в возрасте от 13 до 18 лет». Уточнялось, что Кейси вступила в интимную связь с несовершеннолетним 1 мая 2022 года. 10 апреля Макграт признала свою вину и была приговорена к четырем годам условного срока.
Еще американку внесут в список лиц, которые совершили преступление против половой неприкосновенности. Отмечалось, что женщина являлась сотрудником школы с 2020 года.
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Ольга Енгалычева