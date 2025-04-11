Останки в холодильнике, а голова на плите: Каннибал жестоко убил студентку, с которой познакомился через сайт знакомств

Фото: iStock/mdragan
В конце марта 2021 года Казахстан потрясло ужасное преступление, которое навсегда останется в памяти жителей страны.
В одном из спальных микрорайонов Алматы было обнаружено расчлененное тело 19-летней Аяжан Едиловой — амбициозной студентки, полной планов на будущее. Подробнее о том, что произошло с девушкой, читайте в материале «Радио 1».
После этого девушка пропала без вести.
Лишь к 21 марта волонтерам удалось выйти на таксиста, который отвез Аяжан по адресу, заказанному неким Русланом. Эта информация стала отправной точкой для дальнейших поисков.
Когда дверь наконец открыли, то зрелище внутри превзошло самые страшные ожидания: в холодильнике были аккуратно упакованы человеческие останки, а на плите варилась голова. Части тела уже были вывезены и разбросаны по городу. Зубы были удалены, что затрудняло идентификацию.
Полиция смогла проследить путь Аяжан и её убийцы по камерам видеонаблюдения, которые показали, как она вошла в подъезд вместе с мужчиной, представившимся Русланом.
Она поступила туда на грант и демонстрировала отличные результаты. Рахман же родился в небольшом селе в Туркестанской области и был отчислен из медицинской академии за неуспеваемость. Его знания анатомии могли объяснить, с какой точностью он расчленял тело.
Её история стала символом уязвимости перед лицом скрытых угроз и напоминанием о необходимости быть осторожными в современном мире.
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Исчезновение студенткиВсе началось вечером 19 марта, когда Аяжан покинула ателье, где подрабатывала после учебы. В 20:48 она вышла с работы, направляясь к общежитию, где её ждал парень.
«Выхожу», — написала она в последнем сообщении в 23:00.
После этого девушка пропала без вести.
Поиски и тревогаУтром 20 марта родственники, обеспокоенные отсутствием Аяжан, начали её поиски. В 12:00 они обратились в полицию, но там их заявление приняли неохотно, предположив, что девушка просто «загуляла».
Лишь к 21 марта волонтерам удалось выйти на таксиста, который отвез Аяжан по адресу, заказанному неким Русланом. Эта информация стала отправной точкой для дальнейших поисков.
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH
Ужасные находкиСлед привел полицию и родственников в микрорайон Нуркент, где оперативники прибыли к обычной пятиэтажке. Дверь квартиры на третьем этаже была забаррикадирована.
Когда дверь наконец открыли, то зрелище внутри превзошло самые страшные ожидания: в холодильнике были аккуратно упакованы человеческие останки, а на плите варилась голова. Части тела уже были вывезены и разбросаны по городу. Зубы были удалены, что затрудняло идентификацию.
Фото: iStock/artisteer
Задержание подозреваемогоВ квартире находился предполагаемый преступник — 28-летний Рахман Берди Тарибеков. Его задержание прошло драматично: осознав, что пути к отступлению нет, он попытался покончить с собой, нанеся себе удар ножом в шею.
Полиция смогла проследить путь Аяжан и её убийцы по камерам видеонаблюдения, которые показали, как она вошла в подъезд вместе с мужчиной, представившимся Русланом.
Биография жертвы и преступникаАяжан была студенткой 4-го курса факультета дизайна одежды в Академии моды «Сымбат», известной своим вкладом в индустрию моды.
Она поступила туда на грант и демонстрировала отличные результаты. Рахман же родился в небольшом селе в Туркестанской области и был отчислен из медицинской академии за неуспеваемость. Его знания анатомии могли объяснить, с какой точностью он расчленял тело.
Фото: iStock/Sergey Tinyakov
Опасности онлайн-знакомствСледствие установило, что Аяжан встретилась с преступником после знакомства на сайте. Она доверилась человеку, представившемуся Русланом, не подозревая об опасности. Рост популярности онлайн-знакомств среди молодежи сделал такие платформы удобной площадкой для злоумышленников.
Память о трагедииК апрелю 2025 года микрорайон Нуркент вернулся к привычной жизни: во дворе той пятиэтажки играют дети, жители спешат по делам. Однако память о трагедии остается живой для тех, кто знал Аяжан.
Её история стала символом уязвимости перед лицом скрытых угроз и напоминанием о необходимости быть осторожными в современном мире.
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Дарья Осипова