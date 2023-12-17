Как минимум 13 человек погибли из-за Урагана в Аргентине

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На аргентинский город Баия-Бланка обрушился мощный ураган. Из-за штормового ветра рухнула крыша местного спортзала, в котором в это время люди укрывались от разбушевавшейся стихии.
Обрушившийся на аргентинский город шторм вырывал с корнем деревья, сокрушал здания, срывал крыши с домов и переворачивал автомобили. Лечебные учреждения Баиа-Бланка в настоящее время переполнены пациентами, пострадавшими в результате стихийного бедствия. Многие люди остались без крыши над головой. Некоторые пока числятся пропавшими без вести. Последствия урагана уточняются.
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Александр Бойцов