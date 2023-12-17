Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Как минимум 13 человек погибли из-за Урагана в Аргентине

Как минимум 13 человек погибли из-за Урагана в Аргентине

17 декабря 2023, 10:52
Фото: istockphoto/photovs

Фото: istockphoto/photovs

На аргентинский город Баия-Бланка обрушился мощный ураган. Из-за штормового ветра рухнула крыша местного спортзала, в котором в это время люди укрывались от разбушевавшейся стихии.

В настоящее время известно как минимум о 13 погибших, сообщает телеграм-канал Readovka. Под завалами ещё остаются люди, сотрудники экстренных служб пытаются их спасти. Многие пострадавшие госпитализированы с различными травмами. Само здание уже не подлежит восстановлению.

Обрушившийся на аргентинский город шторм вырывал с корнем деревья, сокрушал здания, срывал крыши с домов и переворачивал автомобили. Лечебные учреждения Баиа-Бланка в настоящее время переполнены пациентами, пострадавшими в результате стихийного бедствия. Многие люди остались без крыши над головой. Некоторые пока числятся пропавшими без вести. Последствия урагана уточняются.

Читайте также:

Власти Севастополя назвали сумму ущерба от урагана

В Крыму посчитали погибших и пострадавших при шторме

В Турции проливные дожди затопили населённые пункты
#деревья
#автомобили
#пострадавшие
#город
#здание
#шторм
#сотрудники
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса на западе Москвы
17 декабря 2023, 12:03

Фото: iStock/Anton Novikov

Четыре человека пострадали в аварии с участием автобуса на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что автобус врезался в столб на месте пересечения Веерной и Матвеевской улиц. Как стало известно, пострадали четыре человека, их госпитализировали.

Позже в Госавтоинспекции уточнили, что водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего произошел наезд на светофорный объект. На месте аварии работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Кошкинском районе Самарской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. Авария случилась около 7.50 мск на территории Кошкинского района на 15 км автодороги «Кошки-Борма-Погрузная».

Читайте также:

СМИ: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

Стали известны подробности о пожаре в московском ресторане Slava

СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у «Садовода»
#автобус
#сми
#водитель
#аварии
#полицейские
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тренеры детских хоккейных команд подрались во время матча в Москве
17 декабря 2023, 00:27

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Во время хоккейного матча между детскими командами «Крылья Советов» и «Красная Машина — Юниор» в Москве произошла драка между тренерами, сообщает «Матч ТВ».
Инцидент случился во втором периоде матча при счете 4:3 в пользу «Красной Машины». Тренер «Крыльев Советов» Павел Платонов напал на тренера соперничающей команды Никиту Илларионова, повалив его на лед и нанося удары. Их удалось разнять лишь с помощью судей. Сообщается, что после инцидента оба тренера ушли в разные стороны.

Илларионов заявил, что Платонов стал провокатором в этой ситуации и назвал его поведение неприемлемым. Тренер отметил, что вынужден был обратиться за медицинской помощью в травмпункт из-за произошедшего.

Это не первый случай подобных происшествий в детском хоккее. В ноябре 2021 года в Сочи игроки детских команд «Сочи» и «Полярные волки-2013» устроили массовую драку на разминке перед матчем юниорского турнира. По словам матери одного из участников, хозяева команды напали на соперников из Якутии во время тренировки при поддержке своего тренера, который поощрял и одобрял конфликт.

Читайте также:

Более 5 тыс жителей Жуковского попросили Путина построить ледовую арену

Гол вратаря «Питтсбурга» Тристана Джерри помог «пингвинам» обыграть «Тампа-Бэй»

Российские игроки «Коламбуса» установили уникальное достижение в НХЛ
#тренер
#конфликт
#лёд
#сочи
#инцидент
#тренировки
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СМИ: украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей
ICTV: третий украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей
16 декабря 2023, 21:56

Фото: iStock/tiero

Третий по счету украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей. Об этом сообщает ICTV.
Сообщается, что самочувствие украинского дальнобойщика ухудшилось в очереди перед пунктом пропуска Корчева со стороны Польши, в результате чего он скончался.

Напомним, в ноябре польские дальнобойщики начали блокировать пункты пропуска автомобилей на границе с Украиной. Они протестовали против решения правительства отменить ранее действовавшую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Также они требовали разделить очередь пустых и груженых автомобилей.

Ранее количество автомобилей в очереди на польско-украинской границе достигло двух с половиной тысяч.

Читайте также:

Стали известны подробности о пожаре в московском ресторане Slava

СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у «Садовода»

Две гранаты обнаружил работник СДЭК во время досмотра посылки в Севастополе
#пропуска
#украина
#польша
#автомобили
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны подробности о пожаре в московском ресторане Slava
SHOT: возгорание в ресторане Slava на Вятской улице в Москве ликвидировано
16 декабря 2023, 21:45

Фото: iStock/DarthArt

Возгорание в ресторане Slava на Вятской улице в Москве ликвидировано. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что загорелась мебель, площадь пожара составила 10 квадратов. Из заведения самостоятельно эвакуировались порядка 150 человек.

Данные о пострадавших не сообщаются. На месте работают сотрудники спасательной службы.

Напомним, пожар произошел в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице в Москве. Вначале посетители ресторана услышали громкий звук, а потом из кухни пошел чёрный дым и началось возгорание. 

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области из-за ночных взрывов вспыхнул пожар на складе. Возгорание случилось в одном из складских зданий в Синельниковском районе.

Читайте также:

В Москве загорелся ресторан советской кухни Slava

Помощник сенатора США снимал порнографию со своим участием в зале сената

СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у «Садовода»
#пожар
#данные
#мебель
#человек
#возгорание
#сотрудники
#ресторан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве загорелся ресторан советской кухни Slava
В Москве произошел пожар в ресторане советской кухни Slava
16 декабря 2023, 21:19

Фото: iStock/sarawutk

Пожар в ресторане советской кухни Slava на Вятской улице в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что вначале посетители ресторана услышали громкий звук, а потом из кухни пошел чёрный дым и началось возгорание. Людей экстренно эвакуировали. Данные о пострадавших и площадь пожара не называются.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области из-за ночных взрывов вспыхнул пожар на складе. Возгорание случилось в одном из складских зданий в Синельниковском районе. 

От падения обломков в складском здании произошёл пожар. Его успешно ликвидировали сотрудники спасательной службы.

Читайте также:

СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у «Садовода»

Две гранаты обнаружил работник СДЭК во время досмотра посылки в Севастополе

Помощник сенатора США снимал порнографию со своим участием в зале сената
#пожар
#данные
#возгорание
#сотрудники
#ск
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у «Садовода»
16 декабря 2023, 21:11

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники Следственного Комитета установили причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских у рынка «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.
Отмечается, что шестеро из них уже находятся на допросе.

Напомним, на рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их. Как стало известно, причиной беспорядков стало задержание водителя, который не остановился, проигнорировав требование сотрудников.

Примечательно, что более 80 иностранных граждан задержала полиция за попытку помешать задержанию подозреваемого. На данный момент задержанных проверяют на законность их пребывания в России. Возбуждены уголовные дела по статьям насилия и оскорбления представителей власти.

Читайте также:

Помощник сенатора США снимал порнографию со своим участием в зале сената

На рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их

82 человека задержаны после потасовки на Садоводе
#полиция
#задержание
#садовод
#рабочие
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве задержали более 80 мигрантов, мешавших задержанию подозреваемого
16 декабря 2023, 18:51

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Более 80 иностранных граждан задержала полиция за попытку помешать задержанию подозреваемого.
Об этом пишет «МВД Медиа». Инцидент случился накануне в московском районе Капотня.

Водитель-иностранец во время проверки документов пытался скрыться на машине, протащив несколько метров участкового. Затем мигрант атаковал полицейского. После чего у него, по предварительной версии, произошёл эпилептический припадок.

Более 80 граждан предприняли попытку помешать полицейским окружить место происшествия. Они порезали колеса служебного автомобиля. Ситуация стабилизировалась после прибытия дополнительных полицейских нарядов. 

82 человека задержали и отвели в территориальные отделы, составили протоколы об административных правонарушениях.

Автомобилиста задержали и возбудили уголовное дело. Полицейский не обращался в медицинское учреждение.

Читайте также:

На рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их

Задержанный на «Садоводе» протащил полицейского на машине и ударил

82 человека задержаны после потасовки на Садоводе
#москва
#новости
#полиция
#мигранты
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ярославской области 3-летний ребёнок получил сильнейший ожог ягодиц в детсаду
16 декабря 2023, 18:35

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Ребёнок еле ходит, но воспитатели утверждают, что они не виноваты и не понимают, как так вышло.
Baza пишет, что 8 декабря ребёнок как обычно находился в детском саду №10. По словам сотрудников детского сада, после подмывания старший воспитатель увидела красные пятна на ягодицах мальчика и позвала медика. 

Медработница осмотрела ребёнка и позвонила его матери, сказав, что у него опрелость и намокание. Отец мальчика пришёл в ужас, когда увидел раны.

По словам мужчины, сын еле ходил, плакал и сказал, что «тётя горячей водой сделала». 

Ягодицы ребёнка оказались полностью ошпарены, его срочно доставили в трампункт, где диагностировали термический ожог кипятком третьей степени. Ребёнок лежит в больнице, а отец выясняет, что на самом деле случилось в садике. 

Руководство садика тоже инициировало расследование и спустя неделю заявило, что их вины здесь нет. По словам воспитателей, ЧП никак не связано с садом. Мол, когда ребенка подмывали, воспитательница проверила температуру воды рукой. А спустя время у мальчика появился ожог. Откуда - непонятно. Очевидцев нет, причины неизвестны.

Ребенок все ещё плохо спит и отказывается есть, потому что ему больно ходить в туалет. Никакой помощи детсад не предложил, написав в соцсетях, что «разделяет переживания за жизнь и здоровье ребенка».

Читайте также:

Заведующая российским детсадом уволилась из-за грамот с украинским гербом

Пятилетнего ребёнка с ожогами от сигарет изъяли из семьи в Москве

Воспитательница детсада в Подмосковье трижды ударила ребёнка карандашом
#ребёнок
#детский сад
#дети
#больница
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Батрин, который взорвал гранаты, пришёл в сознание
16 декабря 2023, 17:46

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Украинский депутат Батрин, который взорвал гранаты на заседании в Закарпатье, пришёл в сознание.
Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, взорвавший гранаты во время заседания, вернулся в сознание. 

Об этом пишет издание «Зеркало недели». Батрина уже начали допрашивать правоохранители. Чтобы избежать, расправы со стороны родственников пострадавших, его палату усиленно охраняют. 

Известно, что у Батрина и главы города Михаила Мушки возник конфликт. Он мог послужить мотивом преступления. 

«Более того, депутаты даже поднимали вопрос о досрочном прекращении полномочий Мушки», — сообщил журналист Виталий Глагола.
напомним, в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района проходило заседания сессии. В какой-то момент один из депутатов взорвал достал из кармана не менее трех гранат и начал разбрасывать их по помещению. В результате произошло несколько взрывов. 26 человек получили различные ранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Читайте также:

Украинский депутат взорвал гранаты во время заседания сессии

Две гранаты обнаружил работник СДЭК во время досмотра посылки в Севастополе

Задержанный на «Садоводе» протащил полицейского на машине и ударил
#депутат
#граната
#больница
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф