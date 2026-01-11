Как минимум восемь человек погибли при взрыве бытового газа на свадьбе в Пакистане
Dawn: Жених и невеста погибли при взрыве бытового газа на свадьбе в Исламабаде
По меньшей мере восемь человек погибли и еще 12 получили ранения из‑за взрыва баллона с бытовым газом во время свадебного торжества в секторе G‑7 Исламабада.
Как сообщает газета Dawn со ссылкой на местные власти, ЧП произошло в частном доме, где проходила свадьба. По данным собеседников издания, среди погибших — жених и невеста.
Пострадавшие получили тяжелые ожоги, их госпитализировали. Ударной волной также повредило четыре соседних здания.
Обстоятельства случившегося выясняются, проводится расследование.
