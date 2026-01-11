Как минимум восемь человек погибли при взрыве бытового газа на свадьбе в Пакистане

11 января 2026, 16:21

Dawn: Жених и невеста погибли при взрыве бытового газа на свадьбе в Исламабаде

Фото: istockphoto/RamonCast

По меньшей мере восемь человек погибли и еще 12 получили ранения из‑за взрыва баллона с бытовым газом во время свадебного торжества в секторе G‑7 Исламабада.