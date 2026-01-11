Врачи Алтая спасли пьяного пациента с разрывом печени под бой курантов

11 января 2026, 16:10

Житель Алтая полез на светофор, чтобы доказать свою смелость и разорвал печень

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Алтайском крае житель Барнаула в новогоднюю ночь получил тяжелую травму, решив на спор забраться на светофор. Об этом сообщили «Вести. Алтай».