Врачи Алтая спасли пьяного пациента с разрывом печени под бой курантов
В Алтайском крае житель Барнаула в новогоднюю ночь получил тяжелую травму, решив на спор забраться на светофор. Об этом сообщили «Вести. Алтай».
По данным телеканала, мужчина находился в сильном алкогольном опьянении. Он полез на столб, сорвался и получил разрыв печени. Пострадавшего с массивным кровотечением экстренно доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи № 2. Операцию провели практически под бой курантов — вмешательство помогло спасти ему жизнь.
В медучреждении отмечают, что в праздничные дни такие инциденты происходят регулярно. За первые девять дней каникул в БСМП (больница скорой медпомощи — прим. ред) обратились более тысячи человек, около сотни пациентов направили в краевой центр острых отравлений. Врачи также фиксировали кишечные кровотечения и обострения язвенной болезни после обильных застолий.
Особое беспокойство у специалистов вызвали случаи употребления технических жидкостей — тормозной, антифриза и стеклоомывающей. Подобные «эксперименты» нередко заканчивались реанимацией, а у части пострадавших развивались почечная и печеночная недостаточность.
Среди тяжелых пациентов оказалась и женщина, которая попыталась снять последствия алкоголя лекарством от простуды, но превысила дозировку и попала в больницу.
В городские травмпункты за праздники поступило более 300 обращений — чаще всего с переломами рук, ног, ключиц и шейки бедра. Как отмечают медики, большинство травм получались в состоянии алкогольного опьянения.
