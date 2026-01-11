Житель Коми поджег соседский сарай и начал стрелять по полицейским
В Республике Коми полицейский получил ранение при задержании мужчины, устроившего стрельбу и поджог. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Происшествие случилось 10 января в селе Кельчиюр Ижемского района. В полицию обратился глава поселения. Он рассказал о неадекватном поведении местного жителя на улице Центральной. По его словам, со стороны одного из домов слышались выстрелы, а также горел гараж соседа.
На вызов оперативно прибыли участковые ОМВД России по Ижемскому району. Когда они вошли в дом, находившийся там мужчина с оружием открыл огонь и ранил одного из сотрудников. В ответ, действуя по закону «О полиции», правоохранитель применил табельное оружие и ранил нападавшего. После этого мужчину задержали и с огнестрельным ранением ноги доставили в больницу.
В МВД уточнили, что у задержанного изъяли незарегистрированное одноствольное гладкоствольное ружьё. Также установили, что он состоит на учёте у психиатра. Сейчас проводится проверка, материалы передали в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
