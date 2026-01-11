Житель Коми поджег соседский сарай и начал стрелять по полицейским

11 января 2026, 14:47

МВД Коми: вооруженный мужчина ранил полицейского в Кельчиюре

Фото: istockphoto/blinow61

В Республике Коми полицейский получил ранение при задержании мужчины, устроившего стрельбу и поджог. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.