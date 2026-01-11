Бастрыкин заинтересовался агрессивными подростками из одного города
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о расследовании уголовных дел в отношении подростков, нападавших на жителей Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
Речь идет о компании несовершеннолетних, которые совершали противоправные действия против жителей микрорайона Губернский. Люди продолжают опасаться подростков, несмотря на то что их привлекли к ответственности.
Уголовные дела возбудили по статьям о хулиганстве и халатности. Краевое управление проводит расследование в связи с нападениями.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о смертельном избиении посетителя в липецком баре.
