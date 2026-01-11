Достижения.рф

Бастрыкин заинтересовался агрессивными подростками из одного города

Бастрыкин потребовал доклад о нападениях подростков на жителей Краснодара
Фото: iStock/mrohana

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о расследовании уголовных дел в отношении подростков, нападавших на жителей Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.



Речь идет о компании несовершеннолетних, которые совершали противоправные действия против жителей микрорайона Губернский. Люди продолжают опасаться подростков, несмотря на то что их привлекли к ответственности.

Уголовные дела возбудили по статьям о хулиганстве и халатности. Краевое управление проводит расследование в связи с нападениями.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о смертельном избиении посетителя в липецком баре.

Лидия Пономарева

