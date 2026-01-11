Бастрыкин заинтересовался агрессивными подростками из одного города

11 января 2026, 15:42

Бастрыкин потребовал доклад о нападениях подростков на жителей Краснодара

Фото: iStock/mrohana

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о расследовании уголовных дел в отношении подростков, нападавших на жителей Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.