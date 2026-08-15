Как минимум восемь машин столкнулись при ДТП на КАД в Петербурге
На Кольцевой автодороге северной столицы произошла серьезная авария с участием не менее восьми транспортных средств. Инцидент случился в районе съезда на Софийскую улицу, пишет 78.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях и Telegram-каналах, в результате столкновения у одной из машин — белого грузового фургона «Газель» — оказалась полностью деформированной передняя часть, элементы кузова и двери разбросало по дороге. На кадрах с места событий также заметны два накрытых тела.
В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили трагические подробности: водитель и пассажир «Газели» скончались на месте до прибытия медиков. Еще одного участника дорожного происшествия доставили в больницу в тяжелом состоянии.
На месте ДТП работают все экстренные службы города. Движение в зоне аварии сильно затруднено — образовался затор протяженностью не менее трех километров. Правоохранительные органы проводят проверку для установления точных причин случившегося. Информация о других пострадавших уточняется.
Читайте также: