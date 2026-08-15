Как минимум восемь машин столкнулись при ДТП на КАД в Петербурге

15 августа 2026, 17:06

Массовое ДТП случилось на КАД в Петербурге и затруднило проезд

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

На Кольцевой автодороге северной столицы произошла серьезная авария с участием не менее восьми транспортных средств. Инцидент случился в районе съезда на Софийскую улицу, пишет 78.