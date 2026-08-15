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Смертельное ДТП в Казани: Lada влетела в опору ЛЭП

Lada устроила ДТП и врезалась в опору ЛЭП в Казани
Фото: istockphoto/z1b

Смертельная авария произошла ранним утром 14 августа в столице Татарстана. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.



По предварительным данным, несовершеннолетний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2114, не справился с управлением. Водитель выехал на полосу встречного движения, после чего его машина на высокой скорости врезалась в мачту городского освещения.

Пострадавшего с тяжелыми травмами оперативно доставили в медицинское учреждение. К сожалению, усилия врачей оказались тщетными — спасти юношу не удалось.

В распоряжении СМИ оказалась видеозапись момента ДТП, опубликованная в Telegram-канале «Госавтоинспекция Казани». На кадрах, снятых, предположительно, с регистратора, видно, как на спуске дороги автомобиль начинает маневрировать: сначала пилот смещается из левого ряда в правый, пытаясь обогнать попутный транспорт, после чего резко возвращается в левый ряд. Выехав на «встречку», машина теряет управление и сталкивается со столбом. Удар был настолько сильным, что в воздух поднялось облако пыли и грязи.

Обстоятельства происшествия и степень вины других участников движения уточняются. Проводится проверка.

Никита Кротов

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