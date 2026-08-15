Смертельное ДТП в Казани: Lada влетела в опору ЛЭП

15 августа 2026, 16:46

Lada устроила ДТП и врезалась в опору ЛЭП в Казани

Фото: istockphoto/z1b

Смертельная авария произошла ранним утром 14 августа в столице Татарстана. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.