Смертельное ДТП в Казани: Lada влетела в опору ЛЭП
Смертельная авария произошла ранним утром 14 августа в столице Татарстана. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, несовершеннолетний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2114, не справился с управлением. Водитель выехал на полосу встречного движения, после чего его машина на высокой скорости врезалась в мачту городского освещения.
Пострадавшего с тяжелыми травмами оперативно доставили в медицинское учреждение. К сожалению, усилия врачей оказались тщетными — спасти юношу не удалось.
В распоряжении СМИ оказалась видеозапись момента ДТП, опубликованная в Telegram-канале «Госавтоинспекция Казани». На кадрах, снятых, предположительно, с регистратора, видно, как на спуске дороги автомобиль начинает маневрировать: сначала пилот смещается из левого ряда в правый, пытаясь обогнать попутный транспорт, после чего резко возвращается в левый ряд. Выехав на «встречку», машина теряет управление и сталкивается со столбом. Удар был настолько сильным, что в воздух поднялось облако пыли и грязи.
Обстоятельства происшествия и степень вины других участников движения уточняются. Проводится проверка.
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