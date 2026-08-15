Во Вьетнаме произошло трагическое ДТП: одна россиянка умерла, ещё двое пострадали

15 августа 2026, 11:50

Россиянка погибла в ДТП с экскурсионным автобусом во Вьетнаме

Фото: Istock / conejota

Трагическое ДТП с экскурсионным автобусом произошло во Вьетнаме в ночь на 15 августа. Автобус следовал по маршруту Нячанг — Хошимин и столкнулся с грузовиком, который стоял на аварийной полосе автомагистрали Фантьет — Дау Зяй в провинции Ламдонг. Об этом сообщает BAZA.