Во Вьетнаме произошло трагическое ДТП: одна россиянка умерла, ещё двое пострадали
Трагическое ДТП с экскурсионным автобусом произошло во Вьетнаме в ночь на 15 августа. Автобус следовал по маршруту Нячанг — Хошимин и столкнулся с грузовиком, который стоял на аварийной полосе автомагистрали Фантьет — Дау Зяй в провинции Ламдонг. Об этом сообщает BAZA.
По предварительным данным, водитель автобуса был трезв. Одной из возможных причин аварии называют невнимательность — сейчас обстоятельства столкновения уточняются. В результате ДТП погибла 28-летняя россиянка. Ещё двое туристов из России получили серьёзные травмы. У 43-летнего мужчины диагностировали перелом ноги, ещё один россиянин получил травму спины. Пострадавшего госпитализировали в больницу Хошимина, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Остальные пассажиры автобуса также получили различные повреждения, однако их травмы, по предварительной информации, оказались незначительными. Всем пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь.
После аварии российских туристов отправили обратно в Нячанг. Сейчас местные службы устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют причины, по которым автобус столкнулся с грузовым автомобилем.
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