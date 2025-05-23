«Как вас сюда пустили?»: Лавров пошутил над журналистом после награждения в Кремле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после церемонии вручения государственных наград в Кремле в шутливой форме поинтересовался у журналиста ВГТРК Павла Зарубина, как тот оказался на награждении. Об этом сообщает издание Life.ru, заснявшее эпизод на видео.