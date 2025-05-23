«Как вас сюда пустили?»: Лавров пошутил над журналистом после награждения в Кремле

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров после церемонии вручения государственных наград в Кремле в шутливой форме поинтересовался у журналиста ВГТРК Павла Зарубина, как тот оказался на награждении. Об этом сообщает издание Life.ru, заснявшее эпизод на видео.
Во время мероприятия Зарубин попытался задать вопрос Лаврову, но министр «опередил» его, поинтересовавшись, как журналист получил доступ на событие.
Потом Зарубин все же задал свой вопрос министру.
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«Как вас сюда пустили?», — спросил Лавров.Рядом находившиеся коллеги посмеялись. Главный редактор RT Маргарита Симоньян продолжила шутку и отметила, что Зарубин «практически живет в Кремле» — настолько часто он присутствует на официальных мероприятиях.
Потом Зарубин все же задал свой вопрос министру.
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Мария Моисеева