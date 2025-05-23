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«Как вас сюда пустили?»: Лавров пошутил над журналистом после награждения в Кремле

Лавров подшутил над журналистом ВГТРК Зарубиным после награждения в Кремле
Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после церемонии вручения государственных наград в Кремле в шутливой форме поинтересовался у журналиста ВГТРК Павла Зарубина, как тот оказался на награждении. Об этом сообщает издание Life.ru, заснявшее эпизод на видео.
Во время мероприятия Зарубин попытался задать вопрос Лаврову, но министр «опередил» его, поинтересовавшись, как журналист получил доступ на событие.

«Как вас сюда пустили?», — спросил Лавров.
Рядом находившиеся коллеги посмеялись. Главный редактор RT Маргарита Симоньян продолжила шутку и отметила, что Зарубин «практически живет в Кремле» — настолько часто он присутствует на официальных мероприятиях.

Потом Зарубин все же задал свой вопрос министру.

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#министр
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«Русская Община»: Мигранты избили бойца СВО в Балашихе
22 мая 2025, 15:07

Фото: iStock/nito100

В Балашихе мигранты напали на раненого участника специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Конфликт возник на бытовой почве — мужчины поспорили из-за парковки автомобиля. Пострадавший боец описал нападавших как «лиц азиатской национальности». Позже он добавил, что один из них, узнав о его военном прошлом, сказал: «Я вас резал и резать буду». Во время нападения боец попытался зафиксировать нарушение на телефон, но мигранты отобрали у него устройство. После инцидента участник СВО обратился в полицию с заявлением. На следующий день россиянин зафиксировал травмы, полученные в результате конфликта.

Солдат уточнил, что является действующим военнослужащим и в данный момент находится в отпуске по причине ранения.

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Mash: В монументе «Родина-мать» в Волгограде нашли труп академика РАЕН
22 мая 2025, 13:49

Фото: istockphoto/Armastas

Труп неизвестного мужчины обнаружили внутри монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Каким образом тело оказалось в голове скульптуры — не уточняется. Кроме того, неизвестно, как его извлекать. Доступ внутрь памятника запрещен всем, кроме специалистов по ремонту и эксплуатации.

Появилась информация, что умер академик РАЕН, доктор педагогических наук Николай Чесноков. По данным журналистов, он был на экскурсии, поднялся наверх, где ему стало плохо. По предварительным данным, прихватило сердце. Мужчина умер до приезда медиков, следствие проводит проверку.

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#мир
#россия
#волгоградская область
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Baza: Подросток засунул себе в уретру ручку в Москве
22 мая 2025, 13:24

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Ручку «ради эксперимента» засунул себе в уретру подросток в Москве. Как пишет Telegram-канал Baza, 16-летнего юношу привезли в детскую больницу им. Г. Н. Сперанского.
Уточняется, что инородный предмет зашел в мочеиспускательный канал на десять сантиметров. Он был без стержня. После случившегося ребенок испугался, что не сможет его достать и обратился за помощью к родителям.

Медики сделали рентген и провели операцию под наркозом. Затем мочеиспускательный канал осмотрели при помощи специальной камеры и установили катетер для заживления микроссадин. Молодого человека отпустили домой через пару дней, прочитав ему содержательную лекцию об опасности подобных экспериментов.

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#мир
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В деле подражательницы битцевского маньяка появились подробности
SHOT: подражательница битцевского маньяка была на учете у психиатра
22 мая 2025, 12:30

Фото: istockphoto/Dzurag

14-летняя подражательница битцевского маньяка состояла на учете у психиатра. Как пишет Telegram-канал SHOT, у семиклассницы из Бердянска подозревали шизофрению.
Авторы подчеркнули, что на следственном эксперименте подросток была максимально хладнокровной. Фанатка серийного убийцы Александра Пичушкина показала, как добивала свою семилетнюю жертву, которую заманила «вместе погулять».

Известно, что задержанную, которая является трудным подростком, воспитывала мама. Знакомые семьи утверждали, что та не занималась ребенком и даже не интересовалась, ходит ли школьница на уроки.

Журналисты подчеркнули, что мать не реагировала на агрессию ребенка, а увлечений девочки историей Пичушкина никто не заметил, при том, что проблемы с психикой уже были диагностированы. В ближайшее время семиклассницу отправят на психиатрическую экспертизу.

Девочка заявляла, что якобы убила еще нескольких детей. Сейчас следователи поднимают схожие уголовные дела, однако считают, что фигурантка могла все придумать.

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В Приморье девятиклассница убила обидчика своего отца ударом ножа в сердце
SHOT: Девятиклассница убила ножом обидчика отца в Приморье
22 мая 2025, 08:04

Фото: iStock/zoka74

В Приморье девятиклассница убила ножом обидчика отца, который пытался его задушить. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
56-летний Геннадий пригласил к себе 30-летнего друга. В процессе общения мужчины крупно поссорились, после чего гость набросился на оппонента и начал душить его голыми руками.

Звуки борьбы услышала 15-летняя дочь хозяина квартиры. Увидев, что у отца посинело лицо, школьница схватила нож и вонзила в сердце обидчика. Нападавший скончался на месте до приезда врачей. Утоняется, что убитый был ранее трижды судим за кражу.

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