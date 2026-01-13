Скандал в Тайване: Женщина выбежала голой на улицу после ссоры с мужчиной
На Тайване произошел необычный инцидент. 40-летняя Чжэн поссорилась со своим возлюбленным Чэном во время поездки к нему домой. Основными темами спора стали проблемы с болезнью ее сына, финансовые вопросы и недостаток эмоциональной поддержки. Об этом сообщает издание AsiaOne.
В разгар конфликта женщина неожиданно сняла всю одежду и выпрыгнула из автомобиля, несмотря на холодную погоду. Это зрелище привлекло внимание прохожих и водителей. Очевидцы сразу вызвали дорожную полицию.
Правоохранители уговорили Чжэн надеть куртку. Медики, осмотревшие гражданку, оценили ее состояние как нестабильное и отправили в больницу для дальнейшего обследования. Чэня доставили в отделение полиции для дачи показаний. Мужчина вел себя спокойно, у него не обнаружили следов алкоголя или наркотиков, а в машине не нашли запрещенных предметов.
