Скандал в Тайване: Женщина выбежала голой на улицу после ссоры с мужчиной

13 января 2026, 07:14

В Тайване женщина сбросила одежду и выскочила на улицу на глазах у прохожих

Фото: iStock/Chalabala

На Тайване произошел необычный инцидент. 40-летняя Чжэн поссорилась со своим возлюбленным Чэном во время поездки к нему домой. Основными темами спора стали проблемы с болезнью ее сына, финансовые вопросы и недостаток эмоциональной поддержки. Об этом сообщает издание AsiaOne.