Калининградка заработала миллион на лжеконсультациях

27 августа 2026, 16:51

Калининградку осудили за лжепсихологию

Фото сгенерировано Kling ai/Радио 1

В Москве суд удовлетворил иск женщины, которая на протяжении четырех лет безуспешно пыталась решить свои психологические проблемы с помощью онлайн-консультаций, а в итоге выяснила, что ее «специалист» не имела профильного образования. Об этом пишет «МК»