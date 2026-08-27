Калининградка заработала миллион на лжеконсультациях
В Москве суд удовлетворил иск женщины, которая на протяжении четырех лет безуспешно пыталась решить свои психологические проблемы с помощью онлайн-консультаций, а в итоге выяснила, что ее «специалист» не имела профильного образования. Об этом пишет «МК»
Жительница столицы, столкнувшаяся с трудностями в карьере и личной жизни, обратилась за помощью к психологу из Калининграда, предлагавшему дистанционные сессии. Доверившись специалистке, женщина регулярно оплачивала консультации в течение четырех лет, однако улучшений в своем состоянии так и не заметила.
Когда клиентка потребовала предъявить диплом о профильном образовании и лицензию на оказание психологических услуг, выяснилось, что у исполнительницы нет ни того, ни другого. Как установил суд, по основной профессии калининградка является парикмахером, а необходимых документов для ведения психологической практики у нее не имелось.
Суд квалифицировал отсутствие обязательной квалификации как грубое нарушение прав потребителей, поскольку услуги фактически оказывались без соответствующего разрешения и знаний. В итоге инстанция постановила взыскать с псевдоспециалиста в пользу пострадавшей более 2,3 млн рублей.
В эту сумму вошли полная стоимость всех оплаченных сеансов, а также компенсация морального вреда. Таким образом, калининградская «специалистка» обязана вернуть москвичке все средства, потраченные за годы бесполезных консультаций.
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