Суд арестовал 17-летнего иностранца за убийство матери двоих детей в Коммунарке
Щербинский районный суд Москвы заключил под стражу 17-летнего гражданина иностранного государства. Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, подросток проходит по делу об убийстве, которое сопряжено с разбоем.
Инцидент произошёл в районе Коммунарки. Женщина гуляла у водоёма. В этот момент к ней подошёл несовершеннолетний и нанёс ей удар ножом. От полученного ранения пострадавшая скончалась на месте происшествия.
Нападение носило внезапный характер. Отмечается, что погибшая воспитывала двоих детей. Суд заключил фигуранта дела под стражу до 24 октября 2026 года. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.
До этого сообщалось об инциденте на одной из улиц Москвы. Там мужчина метнул топор в прохожего, который сделал ему замечание.
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