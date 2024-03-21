Калининградские власти сообщили о масштабном сбое таможенной системы Литвы

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Калининградские власти заявили о серьезной неисправности в информационной системе литовской таможни, которая в ночь на четверг не пропустила ни одного грузовика из России, а утром в четверг пропустила лишь четыре фуры.
«С 23.00 (0.00 мск) 20 марта до 11.00 (12.00 мск) 21 марта литовская сторона не приняла ни одного грузового транспортного средства, в 11.00 сегодня запустила четыре автомобиля от нас. По нашей информации связано это с масштабным сбоем в работе литовских таможенных информационных систем», — заявил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что на границе с Литвой скопилось 165 грузовиков: 140 перед пунктом пропуска и 25 на нейтральной полосе, которые уже были оформлены российскими таможенниками. В среду за день литовская таможня оформила только 28 грузовиков.
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Артем Кузьмин