«Забил кувалдой и утопил»: В российской реке нашли расчленённое тело
В Иркутской области сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, который расчленил знакомого. Подробности сообщает региональное управление Следственного комитета России.
По предоставленным данным, вечером 3 августа задержанный выпивал в гараже вместе со своим знакомым. Но вскоре между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанёс собутыльнику несколько ударов кувалдой. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Преступник расчленил приятеля, чтобы скрыть следы преступления. После этого он погрузил тело в автомобиль и сбросил машину в водоём близ реки Ангара. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время суд определит мужчине меру пресечения.
Ранее сообщалось о ссоре в Тульской области, которая привела к смертельному исходу из-за использования гранаты одним из участников конфликта.
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