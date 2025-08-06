«Забил кувалдой и утопил»: В российской реке нашли расчленённое тело

06 августа 2025, 13:07

В Иркутской области сотрудники полиции задержали мужчину, расчленившего знакомого

Фото: Istock/gorodenkoff

В Иркутской области сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину, который расчленил знакомого. Подробности сообщает региональное управление Следственного комитета России.