Калужанин зарубил топором собственного сына

12 ноября 2026, 13:37

В Калужской области пенсионер зарубил сына и получил восемь лет

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Калужской области вынесли приговор 75-летнему мужчине, который зарубил топором собственного сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении СК России.