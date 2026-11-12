Калужанин зарубил топором собственного сына
В Калужской области вынесли приговор 75-летнему мужчине, который зарубил топором собственного сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении СК России.
Пенсионера признали виновным по статье «Убийство». Согласно материалам дела, 16 июня текущего года мужчина из чувства личной неприязни нанес спящему сыну четыре удара топором по голове и шее.
Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. После совершения преступления злоумышленник добровольно явился в полицию и сообщил о содеянном.
По ходатайству следствия обвиняемого заключили под стражу. При расследовании уголовного дела провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что в момент совершения преступления мужчина осознавал характер своих действий. Суд признал пенсионера виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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