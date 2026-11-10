В Новой Москве убили главврача: подозреваемым оказался знакомый её сына
В Новой Москве убили главного врача медицинского учреждения Марину Каган. По информации издания «База», к преступлению может быть причастен знакомый её родного сына.
Как сообщает источник, погибшая работала врачом-терапевтом и оказывала медицинскую помощь приятелю сына. Во время одной из встреч мужчина напал на женщину и задушил её.
После убийства предполагаемый нападавший скрылся с места происшествия на автомобиле погибшей. Его действия и дальнейшее местонахождение в сообщении не уточняются.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и выясняют возможный мотив преступления. Информация о задержании подозреваемого пока не приводится.
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