В Новой Москве убили главврача: подозреваемым оказался знакомый её сына

10 ноября 2026, 11:16

В Новой Москве терапевт Марина Каган погибла после нападения приятеля сына

Фото: Istock / Artem_Furman

В Новой Москве убили главного врача медицинского учреждения Марину Каган. По информации издания «База», к преступлению может быть причастен знакомый её родного сына.